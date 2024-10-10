Губернатор василий Анохин представил новый состав Правительства области

Кадровые решения были приняты на основе оценки итогов работы.

– Цель обновления состава кабмина – дальнейшее повышение эффективности системы управления регионом. Радикальных изменений не произошло — почти все новые руководители работали до этого в наших ведомствах. Это позволит сохранить преемственность в работе, не сбавляя её темп и активность, – прокомментировал свое решение Василий Николаевич.

Отвечать за развитие промышленности – ключевого сегмента экономики региона – совмещая должности заместителя председателя Правительства области и министра промышленности и торговли, будет Пётр Юрьевич Илюхин.

Новые назначения в областных органах исполнительной власти:

Министерство экономического развития возглавил Антон Александрович Афонычев;

Министерство образования и науки – Дина Сергеевна Хнычева;

Министерство спорта – Виктор Владимирович Кирюшкин;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия – Екатерина Сергеевна Ефремова;

Министерство природных ресурсов и экологии – Евгений Константинович Ким;

Министерство по внутренней политике – Пётр Юрьевич Мухин;

Министерство по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами – Дмитрий Михайлович Королев;

Главное управление ЗАГС – Ксения Александровна Уханова.