Губернатор василий Анохин представил новый состав Правительства области

Кадровые решения были приняты на основе оценки итогов работы.
– Цель обновления состава кабмина – дальнейшее повышение эффективности системы управления регионом. Радикальных изменений не произошло — почти все новые руководители работали до этого в наших ведомствах. Это позволит сохранить преемственность в работе, не сбавляя её темп и активность, – прокомментировал свое решение Василий Николаевич.
Отвечать за развитие промышленности – ключевого сегмента экономики региона – совмещая должности заместителя председателя Правительства области и министра промышленности и торговли, будет Пётр Юрьевич Илюхин.
Новые назначения в областных органах исполнительной власти:
Министерство экономического развития возглавил Антон Александрович Афонычев;
Министерство образования и науки – Дина Сергеевна Хнычева;
Министерство спорта – Виктор Владимирович Кирюшкин;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия – Екатерина Сергеевна Ефремова;
Министерство природных ресурсов и экологии – Евгений Константинович Ким;
Министерство по внутренней политике – Пётр Юрьевич Мухин;
Министерство по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами – Дмитрий Михайлович Королев;
Главное управление ЗАГС – Ксения Александровна Уханова.
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