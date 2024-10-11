13 сентября День работников сельского хозяйства

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стал площадкой для проведения III Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Участие в конкурсе принимали более 100 претендентов из 60 регионов России и Беларуси. Впервые в испытаниях попробовали свои силы студенты Тимирязевской академии.

От Смоленской области в конкурсе приняла участие Надежда Харитонова – зоотехник – селекционер ООО «Золотая нива» Сафоновского района, которая успешно прошла все испытания.

Конкурс проводился в четыре этапа, в рамках которых конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивали 70 специалистов региональных племенных служб.

Телятницы Татьяна Абрамова, Татьяна Бриш, Ольга Татарчакова, Ольга Ладина, Светлана Чайковская

ООО «Золотая нива», где работает Надежда Харитонова, является ведущим агропредприятием не только в Смоленской области, но и в России. Сейчас в коллективе работает 180 человек. Под новую ферму в связи с реализацией нового проекта в Сафоновском и Дорогобужском районах будет создано 150 новых рабочих мест.

Пожелаем труженикам села успехов в достижении поставленных целей, здоровья, процветания. С праздником!