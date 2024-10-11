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13 сентября День работников сельского хозяйства

11.10.2024

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стал площадкой для проведения III Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Участие в конкурсе принимали более 100 претендентов из 60 регионов России и Беларуси. Впервые в испытаниях попробовали свои силы студенты Тимирязевской академии.  

От Смоленской области в конкурсе приняла участие Надежда Харитонова  – зоотехник – селекционер ООО «Золотая нива» Сафоновского района, которая успешно прошла все испытания.

Конкурс проводился в четыре этапа, в рамках которых конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивали 70 специалистов региональных племенных служб.

  • Телятницы Татьяна Абрамова, Татьяна Бриш, Ольга Татарчакова, Ольга Ладина, Светлана Чайковская

ООО «Золотая нива», где работает Надежда Харитонова, является ведущим агропредприятием не только в Смоленской области, но и в России. Сейчас в коллективе работает 180 человек. Под новую ферму в связи с реализацией нового проекта в Сафоновском  и Дорогобужском районах  будет создано 150 новых рабочих мест.

Пожелаем труженикам села успехов в достижении поставленных целей, здоровья, процветания. С праздником!

Опубликовано в категории Приоритеты

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