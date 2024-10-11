13 сентября День работников сельского хозяйства

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стал площадкой для проведения III Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Участие в конкурсе принимали более 100 претендентов из 60 регионов России и Беларуси. Впервые в испытаниях попробовали свои силы студенты Тимирязевской академии.
От Смоленской области в конкурсе приняла участие Надежда Харитонова – зоотехник – селекционер ООО «Золотая нива» Сафоновского района, которая успешно прошла все испытания.
Конкурс проводился в четыре этапа, в рамках которых конкурсанты продемонстрировали теоретические знания и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивали 70 специалистов региональных племенных служб.
ООО «Золотая нива», где работает Надежда Харитонова, является ведущим агропредприятием не только в Смоленской области, но и в России. Сейчас в коллективе работает 180 человек. Под новую ферму в связи с реализацией нового проекта в Сафоновском и Дорогобужском районах будет создано 150 новых рабочих мест.
Пожелаем труженикам села успехов в достижении поставленных целей, здоровья, процветания. С праздником!
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