Всем тем, кто вышел из профтеха

В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования отметили День СПО.

Сафоновский филиал уже более шести десятков лет дает «путевки в жизнь» молодежи. Его история, как и история самого города, неразрывно связана с добычей бурого угля. В июле 1958 года Совет народного хозяйства Смоленского экономического административного района принял решение открыть у нас вечерний горный техникум. В 1960-м его переименовали в политехнический. Еще один шаг – реорганизация в 2023 году в Сафоновский филиал Смоленского промышленно-экономического колледжа. И, наконец, с 2014-го СФ СмолАПО получает свое современное название. Все эти годы учебное заведение было настоящей кузницей кадров для промышленных предприятий района.

В торжественной обстановке преподавателям вручили почетные грамоты и благодарственные письма районной администрации, академии, а также поздравили с ведомственными наградами.

Сафоновский филиал развивает социальное партнерство с крупнейшими промышленными предприятиями региона.

Так что День СПО – это праздник и партнеров тоже. Поздравили коллект представители АО «Авангард», ПАО «Дорогобуж», ООО «Дорогобужкотломаш», АО «Гидрометприбор», «СЭЗ Энерго», ООО «Битех».

На празднике прозвучали также видеопоздравления от студентов, выступил танцевальный коллектив «Леди дэнс». А в заключении весь зал дружно пожелал друг другу счастья.



Марина ХОТУЛЁВА

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