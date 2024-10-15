Выборы-2024: избраны депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва

Итак, выборы депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва признаны состоявшимися и действительными. Согласно постановлению Сафоновской территориальной избирательной комиссии Смоленской области, в Сафоновский окружной Совет депутатов первого созыва избран 21 депутат:
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №1;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №2;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №3;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №4;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №5;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №6;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №7;
СПИСОК
избранных депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов
первого созыва
по трехмандатным избирательным округам
I. Трехмандатный избирательный округ № 1
1. Егорова Ирина Владимировна
2. Кузьмич Владимир Федорович
3. Михеев Павел Владимирович
II. Трехмандатный избирательный округ № 2
1. Антропов Павел Александрович
2. Кристалинская Татьяна Владимировна
3. Ляхов Руслан Игоревич
III. Трехмандатный избирательный округ № 3
1. Коробков Владимир Александрович
2. Мараева Ольга Ивановна
3. Тимашкова Любовь Владимировна
IV. Трехмандатный избирательный округ № 4
1. Бутов Сергей Валентинович
2. Захарова Анна Николаевна
3. Кузьмич Владимир Владимирович
V. Трехмандатный избирательный округ № 5
1. Воронова Ирина Павловна
2. Куликов Николай Алексеевич
3. Федосеенкова Светлана Геннадьевна
VI. Трехмандатный избирательный округ № 6
1. Николаева Лариса Михайловна,
2. Романко Светлана Михайловна
3. Сильченко Олег Витальевич
VII. Трехмандатный избирательный округ № 7
1. Берендеева Татьяна Ивановна
2. Кухарев Антон Николаевич
3. Плешкова Валентина Васильевна
Поздравляем вновь избранных депутатов!
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