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Выборы-2024: избраны депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва

15.10.2024

Итак, выборы депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва признаны состоявшимися и действительными. Согласно постановлению Сафоновской территориальной избирательной комиссии Смоленской области, в Сафоновский окружной Совет депутатов первого созыва избран 21 депутат:
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №1;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №2;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №3;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №4;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №5;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №6;
3 депутата по трехмандатному избирательному округу №7;

СПИСОК
избранных депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов
первого созыва

по трехмандатным избирательным округам

I. Трехмандатный избирательный округ № 1
1. Егорова Ирина Владимировна
2. Кузьмич Владимир Федорович
3. Михеев Павел Владимирович

II. Трехмандатный избирательный округ № 2
1. Антропов Павел Александрович
2. Кристалинская Татьяна Владимировна
3. Ляхов Руслан Игоревич

III. Трехмандатный избирательный округ № 3
1. Коробков Владимир Александрович
2. Мараева Ольга Ивановна
3. Тимашкова Любовь Владимировна

IV. Трехмандатный избирательный округ № 4
1. Бутов Сергей Валентинович
2. Захарова Анна Николаевна
3. Кузьмич Владимир Владимирович

V. Трехмандатный избирательный округ № 5
1. Воронова Ирина Павловна
2. Куликов Николай Алексеевич
3. Федосеенкова Светлана Геннадьевна

VI. Трехмандатный избирательный округ № 6
1. Николаева Лариса Михайловна,
2. Романко Светлана Михайловна
3. Сильченко Олег Витальевич

VII. Трехмандатный избирательный округ № 7
1. Берендеева Татьяна Ивановна
2. Кухарев Антон Николаевич
3. Плешкова Валентина Васильевна

Поздравляем вновь избранных депутатов!

Опубликовано в категории Приоритеты

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