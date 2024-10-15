Выборы-2024: избраны депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва

Итак, выборы депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов первого созыва признаны состоявшимися и действительными. Согласно постановлению Сафоновской территориальной избирательной комиссии Смоленской области, в Сафоновский окружной Совет депутатов первого созыва избран 21 депутат:

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №1;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №2;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №3;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №4;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №5;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №6;

3 депутата по трехмандатному избирательному округу №7;

СПИСОК

избранных депутатов Сафоновского окружного Совета депутатов

первого созыва

по трехмандатным избирательным округам

I. Трехмандатный избирательный округ № 1

1. Егорова Ирина Владимировна

2. Кузьмич Владимир Федорович

3. Михеев Павел Владимирович

II. Трехмандатный избирательный округ № 2

1. Антропов Павел Александрович

2. Кристалинская Татьяна Владимировна

3. Ляхов Руслан Игоревич

III. Трехмандатный избирательный округ № 3

1. Коробков Владимир Александрович

2. Мараева Ольга Ивановна

3. Тимашкова Любовь Владимировна

IV. Трехмандатный избирательный округ № 4

1. Бутов Сергей Валентинович

2. Захарова Анна Николаевна

3. Кузьмич Владимир Владимирович

V. Трехмандатный избирательный округ № 5

1. Воронова Ирина Павловна

2. Куликов Николай Алексеевич

3. Федосеенкова Светлана Геннадьевна

VI. Трехмандатный избирательный округ № 6

1. Николаева Лариса Михайловна,

2. Романко Светлана Михайловна

3. Сильченко Олег Витальевич

VII. Трехмандатный избирательный округ № 7

1. Берендеева Татьяна Ивановна

2. Кухарев Антон Николаевич

3. Плешкова Валентина Васильевна

Поздравляем вновь избранных депутатов!