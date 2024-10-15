Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем основные события рабочего графика главы региона.

Главный финансовый документ

Основной вопрос заседания регионального Правительства – формирование областного бюджета на 2025год.Планируется, что доходы бюджета в 2025 году составят 71,6 млрд руб., 65,7 млрд руб. из которых – собственные.

«Ключевое заключается в том, что главный финансовый документ сохраняет чёткую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Удельный вес расходов на сферы здравоохранения, образования, социальной политики, культуры и спорта превышает 60%», — подчеркнул Василий Анохин.

Глава региона также отметил, что предусмотрена серьёзная финансовая помощь и поддержка ветеранам, участникам специальной военной операции, семьям с детьми, молодым специалистам. Помимо этого будет индексироваться заработная плата бюджетников, поддерживаться инвестиции, предприятия и малый бизнес. Продолжится строительство новых объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог.

Билет в творческие специальности

На прошлой неделе Василий Анохин вместе со статс-секретарем-заместителем Министра культуры России Жанной Алексеевой запустили работу новой образовательной площадки – «Школы креативных индустрий» в Институте искусств.

«Здесь смоленские дети смогут раскрыть свои способности в творчестве, развить креативное мышление, получить знания и навыки в звукорежиссуре, фото- и видеопроизводстве, анимации и 3D-графике, дизайне, цифровых технологиях. К обучению, которое рассчитано на 2 года, уже приступили 60 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Все занятия для них – бесплатные. Ведём эту работу в рамках нацпроекта «Культура», — рассказал губернатор.

Полученные компетенции будут полезны для карьеры в искусстве и медиа. Также программа обучения нацелена на развитие креативного мышления, умения находить нестандартные решения в любых жизненных ситуациях. В образовательном центре для этого созданы все условия — студии с современным оборудованием для проведения творческих занятий.

В ходе посещения школы глава региона поручил благоустроить прилегающую территорию с учётом предложений самих учеников. «Это важно, ведь то, что подходит взрослым, не всегда подходит молодёжи. Такой подход позволит создать там точку притяжения креативных ребят, место для проведения творческих мероприятий и встреч».

Точки притяжения

На базе Смоленского государственного университета в сотрудничестве с Платформой Национальной технологической инициативы и Агентством стратегических инициатив открыли «Точку кипения».

Это открытая площадка для предпринимателей, специалистов различных направлений, инноваторов и инвесторов, учёных и студентов, где есть всё необходимое для совместной работы над бизнес-планами, социальными инициативами, научно-техническими проектами. Также здесь можно обсуждать идеи с сообществами 175 других таких же «точек» по всей стране, получать от их членов экспертизу и обратную связь.

«Сегодня нам очень нужны современные прорывные инициативы, технологии, решения. И «Точка кипения» выступит именно тем пространством, где идеи получат необходимый инструментарий для воплощения в жизнь, а также станет дополнительным драйвером развития региона. Также создание новой площадки — это важный шаг в укреплении сотрудничества с Платформой Национальной технологической инициативы и Агентством стратегических инициатив», — отметил Василий Анохин.

Создать «Свой код»

Благодаря поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства цифрового развития России и лично Министра Максута Шадаева провели в Смоленске масштабный молодёжный форум «Свой код».

Молодые люди, увлечённые информационными технологиями, приехали со всей страны в Смоленск, чтобы показать себя в роботехнике, хакатоне, кибертурнире, спортивном программировании. Для ребят была организована не только соревновательная программа, но и серьёзный образовательный интенсив, общение с экспертами ведущих ИТ-компаний.

В результате смоляне стали лидерами среди 500 участников из 55 регионов России и Беларуси, заняв 11 призовых мест, опередив москвичей и представителей Санкт-Петербурга.

Партнёры форума – «Сбер», «Ростелеком», «Росатом», компания «1С» предоставили не только призы, но и возможность стажировок для участников. Для многих ребят – это карьерные лифты, шанс заявить о себе, успешно стартовать в профессии.

«Мир информационных технологий меняется стремительно, и чтобы быть на передовой, нужно постоянно учиться и совершенствоваться. Участие в таких мероприятиях — это уже большой шаг вперёд! Каждый из вас – победитель!» — сказал Василий Анохин.

Смоляне на «Золотой осени»

Региональная команда во главе с губернатором представила Смоленскую область на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

Так, Василий Анохин принял участие в пленарном заседании под председательством главы российского Правительства Михаила Мишустина.

«Обсудил стратегию дальнейшего развития регионального агропрома с Министром сельского хозяйства страны Оксаной Николаевной Лут. Также провёл ряд деловых встреч и переговоров с ведущими сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам создания и расширения действующих производств, реализации инвестиционных проектов, подготовки кадров», подвел итоги активных рабочих дней в Москве Василий Анохин.

Кира Васильева