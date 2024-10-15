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Лифты – под особый контроль

15.10.2024

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев с рабочим визитом посетил территорию домов микрорайона 1, в которых были начаты работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. 
Лично встретился с генеральным директором управляющей компании «Жилсервис плюс» С. В. Бутовым и новым субподрядчиком. 
Обговорили сроки завершения работ по замене лифтов. 
Подрядчик взял на себя обязательство дополнительно направить бригады рабочих для одновременного выполнения работ во всех домах. 
– Держу данный вопрос на особом контроле, – написал Александр Анатольевич в сових соцсетях.
Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2221

Опубликовано в категории Местная власть

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