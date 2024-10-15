Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев с рабочим визитом посетил территорию домов микрорайона 1, в которых были начаты работы по капитальному ремонту лифтового оборудования.
Лично встретился с генеральным директором управляющей компании «Жилсервис плюс» С. В. Бутовым и новым субподрядчиком.
Обговорили сроки завершения работ по замене лифтов.
Подрядчик взял на себя обязательство дополнительно направить бригады рабочих для одновременного выполнения работ во всех домах.
– Держу данный вопрос на особом контроле, – написал Александр Анатольевич в сових соцсетях.
Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2221
Лифты – под особый контроль
Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев с рабочим визитом посетил территорию домов микрорайона 1, в которых были начаты работы по капитальному ремонту лифтового оборудования.
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