Лифты – под особый контроль

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев с рабочим визитом посетил территорию домов микрорайона 1, в которых были начаты работы по капитальному ремонту лифтового оборудования.

Лично встретился с генеральным директором управляющей компании «Жилсервис плюс» С. В. Бутовым и новым субподрядчиком.

Обговорили сроки завершения работ по замене лифтов.

Подрядчик взял на себя обязательство дополнительно направить бригады рабочих для одновременного выполнения работ во всех домах.

– Держу данный вопрос на особом контроле, – написал Александр Анатольевич в сових соцсетях.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2221