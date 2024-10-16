Василий Анохин принял участие в открытии выставки «Честь. Долг. Отвага»



Сейчас наша страна ведёт тяжелую борьбу за своё будущее, независимость и суверенитет, за жизнь и безопасность своих людей. И российские бойцы творят сегодня историю, храбро выполняя воинский и гражданский долг в зоне СВО. Василий Анохин написал на своей странице в соцсетях (https://vk.com/anohin67?w=wall-219524624_108194): »



Принял участие в открытии выставки «Честь. Долг. Отвага», которая сформирована из фотографий, памятных предметов, а также трофеев, переданных бойцами смоленских подразделений. Представленные экспонаты позволяют проникнуться крепким духом наших защитников, осознать всю глубину и значимость их служения для народа и страны. По поручению Президента России вручил на мероприятии орден Мужества ефрейтору Павлу Павловичу Белякову, которого он удостоен за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач.

Наша выставка – это дань памяти, безграничного уважения смолянам, жертвующим собой в боях с врагами, не жалеющим здоровья и даже жизни, чтобы приближать Победу.

Уверен, ни один посетитель не останется равнодушным, потому что на выставке представлены «живые» документы, экспонаты, трофеи – настоящие свидетели истории, которые побуждают думать, размышлять и верить в правоту нашего общего дела, стремиться каждому на своём месте делать всё, чтобы Россия победила».