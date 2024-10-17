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Дороги: строительство, благоустройство, ремонт

17.10.2024

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений обслудил текущее положение на предмет строительства, благоустройства, ремонта и состояния дорог в городе и районе. 


Среди поднятых вопросов — установка остановочных павильонов и благоустройство прилегающей к ним территории, обустройство пешеходных переходов, функционирование камер видеонаблюдения на общественных территориях города, освещение. 


Отдельно обсудили и вопросы сфер культуры, образования и ЖКХ.


Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2221

Опубликовано в категории Местная власть

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