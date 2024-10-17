﻿В городе расположения Смоленской АЭС — Десногорске завершилось благоустройство нового общественного пространства — «Атомпарк-2»





Участие в конкурсе Минстроя позволяет муниципалитетам получать федеральное финансирование и комплексно реализовывать планы по городскому развитию.

В городе смоленских атомщиков сдан в эксплуатацию новый городской объект – «Атомпарк-2». Проект его благоустройства стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России в 2022 году и получил федеральный грант в размере 85 млн рублей. Также на его реализацию были добавлены средства из бюджета Концерна «Росэнергоатом» и из регионального и муниципального бюджетов.

Строительные работы велись чуть более года. В парке благоустроены уютные локации со скамейками, современный скейт-парк, удобные беседки для барбекю, спортивные тренажёры.

«Участие в конкурсе Минстроя позволяет муниципалитетам получать федеральное финансирование и комплексно реализовывать планы по городскому развитию. За период с 2018 по 2024 годы при участии АО «Концерн Росэнергоатом» городами расположения АЭС подано 33 заявки, все они одержали победу. Это позволило привлечь в бюджеты муниципалитетов дополнительно 4 млрд 777 млн рублей на реализацию проектов благоустройства», – отметила директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

Концепция «Атомпарка-2» создавалась совместно с архитектурным бюро М-4. В разработке проекта благоустройства активно участвовали жители города: при поддержке Концерна «Росэнергоатом» проводились стратегические сессии, социологические опросы и исследования с вовлечением представителей различных сообществ. Поступившие в ходе встреч и обсуждений предложения горожан были учтены в итоговом проекте. Как результат, новый парк стал не только функциональным, но и эстетически привлекательным объектом, отвечающим современным требованиям.

«Новый проект «Атомпарк-2» станет популярным местом для активного отдыха, способствуя здоровому образу жизни и привлекая гостей в наш город. Это не только благоустройство, но и возможность для социальной активности, культурного обмена среди жителей», – отметил глава муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Анатолий Терлецкий.

«Замечательно, что на берегу Десногорского водохранилища появилось еще одно уютное и красивое место для отдыха жителей и гостей города. В «Атомпарке-2» можно и активный досуг организовать, и просто прогуляться и полюбоваться красотой природы. Очередной социально значимый проект совместными усилиями претворен в жизнь, чтобы город становился комфортнее, современнее и дарил радость всем нам», – отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Для справки:

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС