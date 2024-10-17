﻿При поддержке Росатома в Десногорске открылась модернизированная детская поликлиника





На обновление медицинского учреждение города было выделено порядка 55 млн рублей.

После масштабного капитального ремонта в г . Десногорск вновь распахнула свои двери детская поликлиника МСЧ-135, входящая в состав ФМБА России. Обновление медицинского учреждения было выполнено в рамках проекта Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России по модернизации первичного звена здравоохранения.

Все кабинеты полностью оборудованы: установлены столы, стулья, шкафы, тумбочки и кушетки. В кабинетах педиатров и узких специалистов, процедурных и перевязочных, а также в стоматологическом кабинете и других вспомогательных помещениях созданы все условия для качественного обслуживания пациентов.

В коридорах появились удобные мягкие диваны, столики для одевания малышей и детские уголки для отдыха, оборудованные столиками, стульчиками и досками для рисования. Это создает атмосферу уюта и комфорта для пациентов и их родителей.

«Забота о будущем начинается с заботы о здоровье детей, поэтому очень важно создать самые благоприятные условия для пребывания юных десногорцев в стенах поликлиники, чтобы они чувствовали себя уверенно, спокойно и быстрее выздоравливали», — подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, посетивший лечебное учреждение в день открытия.

Как отметил начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков, в создании нового пространства детской поликлиники были учтены как пожелания врачей, родителей, так и принципы бережливости в рамках производственной системы Росатома: яркая понятная навигация, разведение потоков пациентов, создание комфортных зон ожидания, открытая регистратура на первом этаже. Также установлены пожарная сигнализация и безопасные оконные блоки с замками для предотвращения несчастных случаев.

«Каждый из нас, будь то ребёнок или взрослый, хотя бы раз посещал детскую поликлинику. В Десногорске она преобразилась до неузнаваемости. Как театр начинается с вешалки, так и поликлиника — с регистратуры. Её невозможно узнать: перепланировка и переоборудование были направлены на создание максимально комфортных условий для всех посетителей, включая пациентов с ограниченными возможностями. Кроме того, благодаря сообществам местных дизайнеров атомных городов, регистратура и помещения поликлиники стали живыми и радостными. Ведь кто, как не они, лучше знают особенности своего города! Фраза «Дети — наше будущее» для Росатома и ФМБА стала не просто словами, а настоящим руководством к действию.» — отметила Мария Калинина, Директор социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом»

«Все, кто трудился над этим проектом, по-настоящему вложили душу в то, чтобы создавать хорошее настроение маленьким пациентам и их родителям. В таких комфортных условиях дети почувствуют себя как дома и не будут бояться идти к докторам», — выразила уверенность заведующая детской поликлиникой Светлана Барышева.

«Нам здесь очень нравится: красивая, удобная мягкая мебель, на стенах много ярких картинок из книжек и мультиков, есть столики с карандашами и бумагой для рисования — это помогает занять детей в ожидании приема, чтобы они не сидели в телефонах и не бегали по коридорам. Все очень здорово!» — поделилась впечатлениями семья Шеватуриных, которые привели на прием к врачу дочь Алису.

Справка:

Как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны, Госкорпорация «Росатом» наращивает выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создаёт полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении социально значимых заболеваний.

Смоленская АЭС, как и другие предприятия Росатома, уделяет большое внимание росту качества жизни населения города, оказывает поддержку в реализации федеральных проектов и развитии инфраструктуры, образования и медицины, ведет благотворительную деятельность.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС