Откроется новая страница в истории Смоленской крепостной стены

Чуть больше четырех лет активной и беспрерывной работы позволят открыть новую страницу в истории Смоленской крепостной стены. Правительством области и Минкультуры России подготовлен и утвержден план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества, которое будет проходить в 3 этапа до конца 2028 года. Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное использование, сделать гордость земли Смоленской и всей России доступнее для жителей и туристов. Ход исполнения поручения Главы государства по реставрации одного из ключевых в регионе объектов культурного наследия обсудил с помощником Президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Ростиславовичем Мединским.

Утвержденным планом предусмотрена организация беспрерывного проведения противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на одних участках стены с одновременной разработкой проектной документации для восстановления других. Первый этап из трёх уже начат и продлится еще чуть больше двух лет. Второй рассчитан на 2026-2027 гг., а третий завершится в 2028-м.

За это время будет проведен комплекс проектно-изыскательских и ремонтно-реставрационных работ на участках объекта в Лопатинском саду вдоль улицы Дзержинского, Сквере памяти Героев, а также расположенных западнее Днепровских ворот. В завершающей стадии проекта планируется восстановить башни и прясла восточной части стены.

Правительство Смоленской области при поддержке федеральных властей и Российского военно-исторического общества планирует после реставрации объектов приспособить прясла и башни для создания музеев, фотозон и смотровых площадок, использования в образовательных целях. Это позволит вдохнуть новую жизнь в стену, поддерживать нашу достопримечательность в должном состоянии.

«Благодарю Владимира Ростиславовича и главу Минкультуры России Ольгу Борисовну Любимову за поддержку в выполнении поручения нашего Президента по сохранению «Ожерелья всея Руси» – Смоленской крепостной стены!» – написал в соцсетях Губернатор Василий Анохин.