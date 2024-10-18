Тотальный диктант

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при содействии Фонда президентских грантов 5 апреля 2025 г. проводит в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант — 2025».

Тотальный диктант — ежегодное культурно-просветительское мероприятие, направленное на повышение уровня грамотности населения, формирование интереса к изучению русского языка.

Данная общественная инициатива реализуется силами организаторов-добровольцев при участии партнёров, спонсоров и грантодателей.

Тотальный диктант— ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции— показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Подробная информация о проведении акции «Тотальный диктант — 2025» размещена на сайте www.totaldict.ru.