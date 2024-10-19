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Фестиваль военно-патриотической песни

20.10.2024

В селе Верховье Холм-Жирковского района состоялся фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись». Организаторами мероприятия является администрация Холм-Жирковского района и московское представительство Томского землячества.
В седьмой раз на сцене районного Дома культуры выступили творческие коллективы и солисты из Холм-Жирковского, Ярцевского, Ельнинского , Сафоновского районов Смоленской области, а также Бельского района Тверской области.
Сафоновский район представили солистки учреждений культуры Сафоновской клубной системы Альбина Хочаева и Анна Ростовцева.

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Опубликовано в категории Приоритеты

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