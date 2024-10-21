Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем об основных событиях рабочего графика главы региона

Выборы прошли без нарушений

Подведены результаты первых выборов депутатов представительных органов муниципальных округов: Такие выборы проводились впервые, так как в этом году 25 муниципальных районов прошли процедуру преобразования в муниципальные округа, что позволило поселенческий и районный уровни власти объединить в один. Выбраны все 389 депутатов.

«Выборы прошли спокойно, по-деловому, без нарушений. Благодарю за профессионально проделанную работу членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, наблюдателей. Новому депутатскому корпусу – ответственности и успехов!»- констатировал Василий Анохин.

Сделано в России

На прошлой неделе губернатор вместе с командой участвовал в Международном экспортном форуме «Сделано в России».Правительство области активно работает над выполнением задач, поставленных Президентом и Правительством России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». За первое полугодие объём экспорта из нашего региона достиг более $600 млн, что на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основные рынки — это Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Турция и Узбекистан, Саудовская Аравия и Индия. В эти страны поставляется продукция пищевой промышленности, машиностроительной и химической отраслей, металлические, целлюлозно-бумажные и текстильные изделия.

В регионе оказывается системная поддержка малому и среднему бизнесу в поставке товаров за рубеж. По итогам прошлого года наш региональный Центр поддержки экспорта признан лучшим в стране.

На форуме наградили победителей Всероссийской премии «Экспортёр года». Смоленская компания «Лазертаг» стала лучшей в сфере услуг, а «Точные поставки» — сразу в двух номинациях «Трейдер года» и «Прорыв года».

Новая жизнь ожерелья земли Русской

На встрече с помощником Президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединскимподробно обсудили ход исполнения поручения главы государства по реставрации Смоленской крепостной стены.

Правительством области и Минкультуры России подготовлен и утвержден план восстановления уникального памятника русского оборонительного зодчества, которое будет проходить в 3 этапа до конца 2028 года. «Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное использование, сделать гордость земли Смоленской и всей России доступнее для жителей и туристов», — подчеркнул Василий Анохин.

Утвержденным планом предусмотрена организация беспрерывного проведения противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на одних участках стены с одновременной разработкой проектной документации для восстановления других. Первый этап из трёх уже начат и продлится еще чуть больше двух лет. Второй рассчитан на 2026-2027 гг., а третий завершится в 2028-м.

За это время будет проведен комплекс проектно-изыскательских и ремонтно-реставрационных работ на участках объекта в Лопатинском саду вдоль улицы Дзержинского, Сквере памяти Героев, а также расположенных западнее Днепровских ворот. В завершающей стадии проекта планируется восстановить башни и прясла восточной части стены.

Правительство Смоленской области планирует после реставрации объектов приспособить прясла и башни для создания музеев, фотозон и смотровых площадок, использования в образовательных целях. Это позволит вдохнуть новую жизнь в стену, поддерживать нашу достопримечательность в должном состоянии.

Долг. Честь. Отвага

В молодёжном центре-музее имени адмирала Нахимова открыли выставку «Долг. Честь. Отвага», посвященную специальной военной операции и её участникам смолянам.

Представленные документы, экспонаты, трофеи позволяют проникнуться крепким духом наших защитников, осознать всю глубину и значимость их служения для народа и страны. По поручению Президента России Василий Анохин вручил орден Мужества ефрейтору Павлу Павловичу Белякову, которого он удостоен за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач.

«Наша выставка – это дань памяти, безграничного уважения смолянам, жертвующим собой в боях с врагами, не жалеющим здоровья и даже жизни, чтобы приближать Победу.

Уверен, ни один посетитель не останется равнодушным, потому что на выставке представлены «живые» документы, экспонаты, трофеи – настоящие свидетели истории, которые побуждают думать, размышлять и верить в правоту нашего общего дела, стремиться каждому на своём месте делать всё, чтобы Россия победила», — отметил губернатор.

Развиваем боевые единоборства

Также губернатор провёл переговоры с главой «Союза смешанных боевых единоборств России» Виктором Дроздовым. Договорились активнее развивать этот вид спорта в нашем регионе. Принципиально важно, что для тренировок и соревнований не нужны дорогостоящие инфраструктурные объекты и экипировка. То есть он – максимально доступен для занятий. До конца года организуем и проведём в регионе крупный международный турнир с участием спортсменов более чем из 30-ти стран.

«Это позволит популяризировать ММА в нашем регионе, привлечь в спорт больше молодежи и детей. Кроме того, наши смоленские бойцы получат возможность показать и испытать себя на очень высоком уровне».

Повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития российской экономики

В Смоленске открылся отраслевой центр компетенций по цифровизации промышленности, созданный Группой компаний «Цифра».Это ведущий российский разработчик цифровых решений для промышленности. Созданная компанией система «Диспетчер», которая улучшает загрузку производственных мощностей, повышает выручку и сокращает себестоимость продукции, применяется на более чем 330 предприятиях в России, а также Сингапуре, Индии и Финляндии. Это программное обеспечение успешно внедрено в крупных госкорпорациях: Росатоме, Ростехе, Роскосмосе и др. Теперь компетенции специалистов дивизиона помогут развитию промышленных отраслей нашего региона.

«Это окажет помощь нашим предприятиям в повышении производительности, сокращении издержек, получении новых ресурсов для инвестиций. И что очень важно – создаст условия, чтобы талантливая молодёжь оставалась работать здесь и могла реализовать свои способности непосредственно в нашем регионе».

Смоленскую область с Первосвятительским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Его Святейшество побывал в Свято-Троицком Герасимо-Болдинском монастыре, который был возрождён по его благословению и при непосредственном участии. Также провёл Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе. Во время беседы обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества светских и церковных властей в интересах смолян.

«От всей души благодарю Святейшего Владыку за неутомимую заботу о Смоленской Земле, архипастырскую поддержку и сопереживание в наших делах по развитию области», — отметил Василий Анохин.

Татьяна Напреева