Труженикам села честь и хвала!

В Рыбковском сельском доме культуры на минувшей неделе были подведены итоги работы агропредприятий Сафоновского района, награждены передовые работники полей и ферм.

На торжестве в честь Дня работников сельского хозяйства прозвучали поздравления в адрес аграриев, которые вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Кучумов,

председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», почетный гражданин Сафоновского района Игорь Ляхов, а также Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев обратились к сельским труженикам со словами благодарности за их нелегкий труд, позволяющий обеспечить соотечественников российскими продуктами.

Выступающие отмечали, что наш район лидирует в регионе по производству молока (третья часть всего производства этого продукта принадлежит сафоновцам). Кроме того, посевы льна-долгунца у нас занимают рекордную не только для региона, но и для России площадь.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев озвучил такие цифры: на территории муниципалитета работают 15 сельскохозяйственных предприятий и организаций, в которых занято более 500 человек. Средняя заработная плата на одного работника составляет 50 тысяч рублей.

В агропредприятиях района насчитывается 11160 голов крупного рогатого скота. Прирост по надоям составил с начала года более 10% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Обновляется парк сельскохозяйственной техники: ее закуплено 44 единицы на 349 миллионов рублей. Это в основном современная энергонасыщенная техника. Объем привлеченных средств превысил 1 миллиард рублей, объем средств господдержки – около 238 миллионов рублей.

Для специалистов построен многоквартирный жилой дом в Сафонове на условиях софинансирования. Квартиры там будут предоставлены работникам «Русского льна», «Золотой нивы», «Клевой буренки».

Глава района обратил внимание присутствующих на необходимости увеличения ввода земель сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день эта цифра составляет порядка 500 гектаров ежегодно в то время, как площадь земель сельхозназначения в районе – 77 тысяч гектаров, из которых используется лишь 24 тысячи гектара. Необходимо активнее вести разработку проектов на культуртехнические работы.

Передовики сельскохозяйственного производства в честь профессионального праздника получили заслуженные награды. За высокие показатели в труде, значительный личный вклад в сельскохозяйственное производство почетными грамотами Администрации МО «Сафоновский район» награждены водитель ООО «Золотая нива» Дмитрий Осипов и тракторист СПК «Вышегор» Александр Подобедов.

Благодарственные письма Главы МО «Сафоновский район» Александр Царев вручил оператору машинного доения Юлии Трусовой и слесарю-ремонтнику Александру Трубановскому из ООО «Золотая нива»; главному агроному Виктору Семещенко, трактористам-машинистам Виктору Солодкову и Юрию Омельченко из ООО «Русский лен»; скотнику Сергею Воробьеву, водителю Валерию Халипу, рабочей цеха растениеводства Татьяне Гаврилиной из СПК КП «Рыбковское»; главному механику Александру Васильеву и трактористу-машинисту Сергею Петрову из ООО «Смолагро»; Ирине Подобедовой – оператору машинного доения СПК «Вышегор»; заведующему мастерскими Ивану Лукьянову, а также механизаторам Владимиру Акимову и Денису Герасимову из СПК имени Урицкого.

Кубка Администрации МО «Сафоновский район» в номинации «Молочные реки» удостоен коллектив общества с ограниченной ответственностью «Золотая нива». На этом предприятии насчитывается 5146 голов крупного рогатого скота, в том числе 2460 голов фуражного стада. Валовый надой молока с начала года составил 23 тысячи тонн, что на 1,5 тысячи тонн больше аналогичного уровня прошлого года. Ежедневно предприятие производит не менее 80 тонн молока.

В номинации «Влюблен в лен» наградой отмечено ООО «Русский лен». Площадь посевов льна-долгунца в этом году составила рекордные 2900 гектаров. Растениеводы, увеличив посевные площади льна на 25%, смогли без увеличения штата обеспечить его сев, уборку и вывозку в оптимальные сроки. Произведено 4866 тонн льнотресты, что на 2339 тонн больше прошлогоднего.

ООО «Клевая буренка» награждено за победу в номинации «Сытно и вкусно». Инвестиционный проект по молочному животноводству это предприятие, находящееся в деревне Рыбки, начало реализовывать в 2022 году. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота составляет 1479 голов, в том числе 654 коровы. В текущем году заготовлено более 29 центнеров кормовых единиц на одну условную голову без учета фуража, в том числе 5 тысяч тонн силоса, более 7 тысяч тонн сенажа. Все корма произведены из сеяных кормовых трав и кукурузы.

В номинации «И молод, да дела вершит» отмечено ООО «Сержин Милк». Предприятие активно реконструирует животноводческие фермы в деревне Васильевское, где создано 1500 скотомест. В 2024 году завезено 122 импортных нетелей симментальской породы.

Одно из старейших предприятий Сафоновского района, организованное в 1932 году, СПК (колхоз) имени Урицкого, удостоено награды в номинации «За верность традициям». Поголовье крупного рогатого скота там насчитывает 651 голову, включая 365 коров. За многолетнюю историю колхоз прославили передовики производства: Герой социалистического труда Анна Борисовна Сергеева, а также Почетный гражданин Смоленской области, Сафоновского и Холм-0Жирковского районов, заслуженный работник сельского хозяйства Валентина Дмитриевна Комарова.

Приветствуя собравшихся, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов подчеркнул: «В наше тревожное время, когда страна находится в состоянии войны, вопросы безопасности превыше всего. Но, главная безопасность для всех нас – продовольственная. Результат вашего труда, людей с твердым характером, которые умеют терпеть, переносить невзгоды, работать в любую погоду, нельзя переоценить. Сафоновский район имеет ряд ведущих сельскохозяйственных предприятий и является основным поставщиком молока в нашей области. Мы должны чествовать работников сельского хозяйства не только в профессиональный праздник, а каждый день. Потому что через ваши мозолистые руки, благодаря вашему ежедневному труду мы можем обеспечить себя самыми разнообразными продуктами питания». Игорь Васильевич вручил благодарственные письма Смоленской областной Думы механизатору МУСХП «Родник» Виктору Базылевичу, трактористу-механизатору ООО «Смолагро» Аъзаму Сулаймонову, бригадиру животноводства СПК КП «Рыбковское» Светлане Голощаповой, трактористам-машинистам ООО «Русский лен» Игорю Герасимову, Владимиру Папелькину, а также работникам ООО «Золотая нива» – животноводу Дмитрию Кривошееву, телятнице Татьяне Соловьевой, ветеринарному врачу Юлии Барсуковой.

От имени хозяев собравшихся аграриев приветствовал председатель СПК коллективного предприятия «Рыбковское» Руслан Ляхов.

В обновленном сельском доме культуре для передовиков сельского хозяйства выступили коллективы художественной самодеятельности Сафоновской районной централизованной клубной системы: ансамбли «Раздолье», «Ритм», «Пламя», солисты Анна Ростовцева, Надежда Чуенкова. Все они, а также ведущая праздничной программы Анастасия Деденкова, подарили собравшимся в зале незабываемый праздник.

Татьяна ГЛЯШОВА

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