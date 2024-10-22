«Золотая осень»

Главная российская агропромышленная выставка «Золотая осень- 2024» впервые развернулась в новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр», созданном на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева.

На стенде Смоленской области представлены достижения АПК и продукция ведущих сельхозтоваропроизводителей, включая пищевую промышленность, растениеводство, животноводство и науку.

Также можно увидеть и оценить продукцию, изготовленную смоленскими предприятиями. В их числе образцы льна и продукция его переработки – длинное волокно, котонин, костробрикеты, масло.

В этом году Смоленская область стала лидером по севу льна-долгунца во всей России. Такое достижение – это в том числе результат кооперации «Русского Льна» с местными фермерами по увеличению посевных площадей и гарантированной переработки полученного урожая льна.

Недавно в соцсетях Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о подписании соглашения с некоторыми предприятиями региона, в числе которых компания «Роял Кейк» из города Сафоново.

«Роял Кейк» занимается производством протеиновых продуктов без сахара. При поддержке Правительства области будет построен складской комплекс, который значительно улучшит логистические возможности предприятия, условия хранения выпущенной продукции. Общая сумма вложений в проект составит 550 миллионов рублей.

Благодаря льготным инвестиционным кредитам, одобренным Минсельхозом России, на Смоленщине также началась реализация двух крупных проектов с общим объемом вложений более 12 миллиардов рублей.

Информация и фото из открытых источников