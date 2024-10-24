﻿Смоленская АЭС: Межрегиональный турнир памяти заслуженного тренера Е.Ю. Томиловского объединил около сотни юных баскетболистов из России и Беларуси





Поддержка детского и юношеского спорта – это вклад в будущее России.

В городе атомщиков Десногорске завершился потрясающий по накалу страстей и зрелищности второй межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, тренера Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнернгоатом» Евгения Томиловского.

Восемь команд девочек и мальчиков (2013 г.р. и младше) из Калуги, Великих Лук, Брянска, Рославля, Десногорска и Могилева (Республика Беларусь) встретились на паркете ФОК «Десна», чтобы показать искусство владения оранжевым мячом.

На открытии баскетбольного турнира юных баскетболистов приветствовали глава Десногорска Анатолий Терлецкий. и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта, тренер баскетбольной школы «I-Basket» Даниил Томиловский. Они пожелали командам красивой и динамичной игры, удачи и заслуженных побед.

«Евгений Ювилиналиевич стоял у истоков создания отраслевого проекта «Планета баскетбола — оранжевый атом», который десятилетие развивается в Десногорске, воспитал много талантливых спортсменов, внес большой вклад в развитие баскетбольного движения нашего города, региона, Смоленской атомной станции и концерна «Росэнергоатом». Память о нем всегда будет жива в наших сердцах», — отметил и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта.

В течение трех соревновательных дней под несмолкаемое скандирование болельщиков команды в упорной борьбе отстаивали право на лидерство в поединках с соперником. Самыми напряженными стали финальные встречи.

Среди девочек в противостоянии между командами «Борисфен» (Могилёв) и «САЭС-ЦССТ» (Десногорск) уверенную победу одержали баскетболистки из Республики Беларусь. 2 место заняла десногорская команда, замкнула тройку лидеров команда из Великих Лук. Лучшим игроком турнира признана Просковья Щавлинская («Борисфен»).

В матче за 1 место среди мальчиков настоящая битва разыгралась между командами «САЭС-ЦССТ» (Десногорск) и «Миллениум» (Калуга). Всю игру соперники категорически не уступали друг другу, идя четко вровень по очкам. В основное время и в первый овертайм сыграли вничью. Исход матча решил второй овертайм — со счетом 63:56 победу одержали калужане. На серебряной ступеньке пьедестала почета — десногорцы, на бронзовой — команда из Брянска. Лучший игрок турнира — Елисей Елгаев («Миллениум»).

«Наша команда часто приезжает в Десногорск на различные турниры, которые проводит центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом». Очень важно для начинающих спортсменов, что они соревнуются, набираются мастерства, накапливают игровой опыт. Большое спасибо концерну «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС за организацию таких массовых соревнований, особые слова благодарности — директору Центра современных спортивных технологий Сергею Геннадьевичу Фомину, который вносит большой вклад в развитие детского и юношеского баскетбола. Отличные соревнования, все как всегда на высшем уровне», — поделился впечатлениями тренер центра спортивного развития «Миллениум Спорт» (Калуга) Родион Корнев.

«Баскетболом занимаюсь шестой год, этот вид спорта развивает меня, дает уверенность в своих силах, учит правильно работать в команде, подарил мне много друзей. На этом турнире наша команда боролась изо всех сил, но немного не хватило удачи. У нас еще будет шанс отыграться и показать все, на что мы способны!» — отметил обладатель спецприза от семьи Томиловских Константин Клочков (ЦССТ-САЭС).

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи. Росатом и его предприятия принимают активное участие в реализации национального проекта «Спорт — норма жизни».

Управление коммуникаций Смоленской АЭС