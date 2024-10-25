Губернатор Василий Анохин — о лесовосстановлении в регионе

В общей сложности лесовосстановление было выполнено на площади 7,4 тыс. га. Эти сеянцы и саженцы хвойных пород воссоздадут лесные культуры на 2,6 тыс. га.

Проведение работ организовано Правительством Смоленской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«Главная задача в этом направлении – высаживать больше леса, чем погибло или было вырублено. С этой задачей мы справились – площадь искусственного лесоразведения превысила необходимый показатель почти на 11%. Кроме лесовосстановления Правительством области проводилась активная работа, которая позволила продолжить обновление лесохозяйственной и лесопожарной техники, а также формирование запаса лесных семян», — прокомментировал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Глава региона отметил, что с 2019 года за 5 лет реализации проекта «Сохранение лесов» на территории Смоленской области было высажено свыше 50 млн новых сеянцев и саженцев хвойных пород, восстановлено 16,2 тыс. га лесных площадей. Это превышает установленный федеральный план на 20%.