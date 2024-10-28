Окружной Совет депутатов приступил к работе

На первом заседании, состоявшемся 23 октября, депутаты Сафоновского окружного Совета депутатов принимали поздравления в свой адрес, им вручали удостоверяющие их статус мандаты. Успешной работы народным избранникам пожелали председатель Сафоновской территориальной избирательной комиссии Любовь Павлова, Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев, депутаты Смоленской областной Думы Александр Царев, Нина Снытина.

Повестка дня заседания оказалась насыщенной: предстояло принять решения по 34 вопросам. Так, были признаны утратившими силу некоторые муниципальные нормативные акты муниципального района, городского и сельских поселений, определен источник официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Открытым голосованием депутаты избрали председателем Сафоновского окружного Совета депутатов Анну Николаевну Захарову. Прекращены ее полномочия как председателя Сафоновского районного Совета депутатов, а также полномочия ее заместителя.

Утвержден регламент Сафоновского окружного Совета депутатов. Признаны утратившими силу регламенты муниципального района и решения о внесении изменений в регламент Сафоновского районного Совета депутатов, регламентов поселений и решений о внесении изменений в регламенты поселений района.

Утверждена структура Сафоновского окружного Совета депутатов, а также положения о постоянных депутатских комиссиях окружного Совета.

В комиссию планово-бюджетную, по вопросам промышленности, строительства, коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и природопользования включены Сергей Валентинович Бутов, Ирина Павловна Воронова, Николай Алексеевич Куликов, Руслан Игоревич Ляхов, Павел Владимирович Михеев, Лариса Михайловна Николаева, Светлана Михайловна Романко. Депутаты проголосовали за избрание ее председателем первого из названных депутатов.

В комиссию по социальным вопросам, здравоохранению и образованию, по делам молодежи, культуры и спорту вошли Павел Александрович Антропов, Татьяна Ивановна Берендеева, Ирина Владимировна Егорова, Владимир Александрович Коробков, Владимир Федорович Кузьмич. В комиссию также вошла Татьяна Владимировна Кристалинская, избранная председателем. Депутаты Владимир Владимирович Кузьмич, Антон Николаевич Кухарев, Ольга Ивановна Мараева, Валентина Васильевна Плешкова, Светлана Геннадьевна Федосеенкова будут работать в комиссии по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, торговли и бытового обслуживания, защите прав потребителей. Олег Витальевич Сильченко, также включенный в комиссию, возглавил ее.

Совет депутатов определил, что МО «Сафоновский муниципальный округ» является правопреемником МО «Сафоновский район», Сафоновского городского поселения, а также Барановского, Беленинского, Вадинского, Вышегорского, Зимницкого, Издешковского, Казулинского, Николо-Погореловского, Прудковского, Пушкинского Рыбковского, Старосельского сельских поселений в отношении движимого и недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности.

Принято решение о наделении представительного органа «Сафоновский муниципальный округ» и контрольно-ревизионной комиссии правами юридических лиц.

Принято решение об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в МО «Сафоновский муниципальный округ».

Заслушан также вопрос о принятии проекта Устава МО, установлении порядка учета предложений по проекту. Устав предстоит принять в сроки, установленные федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Утверждено положение о бюджетном процессе МО «Сафоновский муниципальный округ». Председателю окружного Совета депутатов Анне Захаровой поручено обратиться к Губернатору Смоленской области Василию Анохину по вопросу назначения членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы МО «Сафоновский муниципальный округ».

Сформированы ликвидационные комиссии по ликвидации Сафоновского районного Совета депутатов и Советов депутатов поселений Сафоновского района, по ликвидации контрольно-ревизионной комиссии МО «Сафоновский район».

Было принято решение о согласовании проекта Указа Губернатора Смоленской области об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на 2025 год.

Максимальный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 января по 30 июня 2025 года утвержден в размере 0%, с 1 июля по 31 декабря 2025 года – 20%. Это решение является одним из наиболее резонансных.

Депутаты единогласно проголосовали за создание муниципального дорожного фонда округа, утвердили порядок его формирования и использования.

Ранее на организационном собрании было принято решение о создании фракции «Единая Россия» в Сафоновском окружном Совете депутатов. Руководителем фракции избран Антон Кухарев.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: окружной Совет депутатов за работой

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