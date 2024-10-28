Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации потребления овощей и фруктов

Ценность овощей и фруктов в их богатом незаменимыми нутриентами составе.Они являются источниками важнейших витаминов С, К, РР, группы В, К, магния, калия, фосфора,йода, негемового железа, органических кислот, антиоксидантов, биофлавоноидов и различных видов клетчатки.

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 граммов этих продуктов в день. Анализ анкетирования участников различных программ, внедряемых Центром общественного здоровья и медицинской профилактики в регионе, показал, что не более 30% опрошенных едят достаточное количество овощей и фруктов ежедневно, а ассортимент их скуден.

Потребление овощей и фруктов в достаточном количестве приносит многоплановую пользу:

снижает риски развития сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального и некоторых других видов рака;

улучшает состояние кишечника, укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения;

способствует росту и развитию детей, сохранению психического здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Необходимо обеспечить регулярное потребление овощей, фруктов, ягод и листовой зелени в течение всего года в свежем и приготовленном виде. Руководствуйтесь «правилом здоровой тарелки», где ½содержимого составляют некрахмалистые овощи и по ¼ — белок и гарнир.Желательно, чтобы в рационе было не менее 5 различных овощей в день.

Правильное питание с достаточным количеством овощей и фруктов –лучший способ укрепления здоровья и профилактики серьезных заболеваний.

Полезные тематические ссылки вы найдёте на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактикиhttp://smolcmp67.ru/pravilnoe-pitanie/