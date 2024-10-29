Василий Анохин: Сейчас наша страна ведёт тяжелую борьбу за своё будущее

В Смоленской области открылась выставка «Долг. Честь. Отвага», в рамках которой представлены трофеи, фотографии и памятные вещи, переданные смоленскими участниками СВО.

«Сейчас наша страна ведёт тяжелую борьбу за своё будущее, независимость и суверенитет, за жизнь и безопасность своих людей. И российские бойцы творят сегодня историю, храбро выполняя воинский и гражданский долг в зоне СВО», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, принявший участие в открытии выставки.

Как отметил глава региона в своём телеграм-канале, представленные экспонаты являются настоящими свидетелями истории, позволяют проникнуться крепким духом наших защитников, осознать всю глубину и значимость их служения для народа и страны, побуждают думать, размышлять и верить в правоту нашего общего дела, стремиться каждому на своём месте делать всё, чтобы Россия победила:

«Наша выставка — это дань памяти, безграничного уважения смолянам, жертвующим собой в боях с врагами, не жалеющим здоровья и даже жизни, чтобы приближать Победу».

Также в ходе мероприятия Василий Анохин по поручению президента РФ вручил орден Мужества ефрейтору Павлу Белякову, удостоенного награды за отвагу, проявленную при выполнении боевых задач.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Героическая Смоленская земля из покон веков первой встречала захватчиков, здесь родилось огромное количество тружеников и героев, прославивших свое Отечестве. Смоленщина имеет огромное количество музеев и выставочных залов в которых представлены и выставлены героические подвиги смолян в различные времена и эпохи. Вот и в середине октября в Молодёжном центре-музее имени адмирала Павла Степановича Нахимова открылась выставка «ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ОТВАГА», посвящённая Специальной военной операции и участию в ней смолян.

Постоянная выставочная экспозиция, представленная в центре-музее, сформирована из экспонатов и трофеев, переданных военнослужащими Смоленского территориального гарнизона, сотрудниками силовых структур и ведомств, родными погибших Героев России, волонтёрами, осуществляющими работу в сфере помощи бойцам.

Это еще одна из героических страниц Смоленской земли, в который раз подтверждающая, что жители Смоленской области всегда прославляли, восхваляли и защищали родные края во все времен и в любом конце света, как это делают сейчас смоляне участники Специальной военной операции.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Выставка “Долг. Честь. Отвага” открылась на этой неделе в Молодёжном центре-музее имени Адмирала Нахимова. Центр-музей имени Адмирала Нахимова впервые открыл свои двери для посетителей в 2002 году, во время празднования 200-летия со дня рождения Адмирала Нахимова. Экспозиция музея представляет большой интерес и включает в себя произведения художников-маринистов, скульптуры, морские флаги и приборы, предметы и личные вещи моряков, модели парусных и современных кораблей; в музее также демонстрируются фильмы о морской тематике. Сотрудники центра-музея проводят большое количество очень интересных и полезных мероприятий — только за прошедшую неделю они провели Информационный урок-беседу “Выбирай реальность!” о разумном использовании гаждетов, открыли фестиваль, посвящённый 170-летию начала первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, провели беседу совместно с сотрудниками МВД о противодействии экстремизмом для студентов автотранспортного колледжа, совместно с волонтёрами-медиками провели тренинг для учеников школы № 26, направленный на формирование здорового образа жизни среди молодёжи, провели мероприятия в рамках Недели космоса, а также отметили памятную дат у — День военного моряка-гидрографа. Таким образом, Центр-музей Нахимова благодаря активной работе своих сотрудников становится фактически ведущим учреждением гражданско-патриотической направленности в Смоленске.

Главным мероприятием в Центре-музея Нахимова на прошедшей неделе стало открытие выставки “Долг. Честь. Отвага”. В рамках выставки представлено большое количество ценных экспонатов, посвящённых специальной военной операции — это и военные трофеи, и фотографии, и памятные вещи, переданные смоленскими бойцами-участниками СВО, флаги, модели военных самолётов, информация о военнослужащих-смолянах, награждённых государственными наградами, предметы быта военнослужащих и образцы оружия. Со временем фонд выставки должен пополниться новыми экспонатами, представляющими интерес для посетителей музея, этот фонд станет важной частью общей экспозиции и концепции центра-музея Нахимова.

Смоленская область в настоящее время, несмотря на ограниченные финансовые возможности бюджета, делает достаточно много в части сохранения исторической памяти о военных событиях наших дней, а также в части социальной поддержки военнослужащих-участников СВО. Большое количество гуманитарной помощи было передано добровольческому отряду “Феникс”, сформированному в регионе, введены доплаты военнослужащим, значительно превышающие базовый федеральный уровень. Свою лепту в поддержку военнослужащих, в направление гуманитарной помощи беженцам вносят и общественные организации — Волонтёрское движение “Ваш тыл 67”, а также политические партии. Например, КПРФ регулярно проводит сбор гуманитарной помощи мобилизованным воинам, гуманитарная помощь направлялась и пострадавшим в ходе событий в Курской области, гуманитарные конвои на Донбасс партия направляла с 2014 года. Представители “Единой России” активно посещают зону боевых действий и доставляют на линию фронта гуманитарную помощь. Всё делается для того, чтобы смоляне, находящиеся в зоне боевых действий, получили необходимую поддержку со своей малой родины (лекарства, продукты питания), а беженцы получили поддержку в непростое время в местах своего временного размещения.