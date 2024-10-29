Межрайонный отдел по регистрационно-экзаменационной работе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области информирует





С 1 апреля 2024 г. вступил в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 313 «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Упрощена процедура обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категорий «М», «А», «В» и подкатегорий «А1», «В1». Обмен таких удостоверений производится лицам, достигшим установленного законом возраста, после успешной сдачи только теоретического экзамена без прохождения профессионального обучения, при предъявлении ими медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Обмен иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управления транспортными средствами категорий «С», «D», «СЕ» и «DE» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е» и «D1E», производится лицам, достигшим установленного законом возраста, после освоения основной программы профессионального обучения с последующей сдачей теоретического и практического экзаменов, при предъявлении ими медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Указанные требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Обмен национальных водительских удостоверений любой из категорий или подкатегорий Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будут производится после успешной сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь- без проведения экзаменов.

В соответствии федеральным законом иностранные национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении 1 года с даты:

— получения либо приобретения лицом, являющимся

(являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства Российской Федерации;

— первого, после получения иностранного национального

водительского удостоверения, въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином Российской Федерации.

Федеральным законом устанавливается отсрочка применения данных ограничений в отношении:

— иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших вид

на жительство или приобретших гражданство Российской Федерации

до 1 апреля 2024 года;

— граждан Российской Федерации, въехавших в Российскую Федерацию до 1 апреля 2024 года.

С 1 апреля 2025 года иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у данных категорий лиц, будут признаны недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации.

Федеральным законом уточняются вопросы управления составами транспортных средств.

Лицам, имеющим право на управление составами транспортных средств высших категорий и подкатегорий, Федеральным законом предоставляется право управления составами транспортных средств более низших категорий. Так, например, водителям, имеющим право на управление транспортными средствами категорий «С» и «СЕ», при наличии стажа управления транспортными средствами категории «В» не менее 12 месяцев будет предоставлено право на управление транспортными средствами категории «ВЕ», без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов.

Изменился порядок сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений:

— увеличился срок пересдачи для тех, кто не сдал экзамены после трех и более попыток, в следующий раз прийти на экзамен можно в промежутке от шести до девяти месяцев;

— количество штрафных баллов практического экзамена увеличили с 5 до 7;

— предоставлена возможность нахождения во время проведения практического экзамена на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным средством, инструктора, при наличии датчика использования дублирующих педалей в автомобиле.

Нововведения коснулись и требований к автошколам. К экзамену в Госавтоинспекции не допускаются ученики автошкол, у которых нет заключения о соответствии учебно-материальной базы.

С 1 апреля 2024 года для получения водительского удостоверения страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является необходимым документом.