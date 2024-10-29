На форуме «Сделано в России» назвали лучших экспортеров страны

В Москве состоялся Международный экспортный форум «Сделано в России», на котором наградили победителей федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года».

По итогам заседания федеральной конкурсной комиссии определили 62 победителя и призера. Лидером среди регионов стала Новосибирская область. Вторая по экспортным рекордам — Московская область. Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области.

Выступая на открытии форума, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что стратегический ориентир для нашей торговли — страны глобального Юга. «Стагнация так называемых развитых экономик все равно привела бы к переориентации экспортных потоков. Санкции только подтолкнули к ускорению изменений. Эксперты оценивают, что за шесть лет этот макрорегион увеличит спрос почти на 400 трлн рублей», — отметил он.

По оценке главы кабмина, сферы возможного роста экспорта разнообразны: это, например, технологии атомной энергетики — источники света и тепла в домах. «Это и здоровье людей — лекарства и вакцины, медицинская техника и приборы. И современная мобильность в крупных городах и сельской местности — поезда и метро, автобусы и грузовики, вертолеты. Безопасные и качественные продукты. Органическая косметика.

Экспортный потенциал есть и у креативного сектора, сферы услуг. Это кибербезопасность, космическая связь и приложения для мобильных устройств, а также кино и мультипликационная продукция, музыка.

Участвовали ли компании из вашего региона в форуме экспортеров «Сделано в России»? Какие товары экспортируют предприниматели из вашего региона? За счет каких сфер ваш регион может нарастить поставки экспортной продукции? Какие меры следует предпринять для поддержки экспортеров?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Западные санкции направлены на сдерживание российского экспортного потенциала. Однако из истории известно, что такие попытки, как правило, проваливаются. Вспомним, например, континентальную блокаду Англии в 1806-1814 годах, инициированную Наполеоном. В ней приняло участие большое число европейских государств, включая Францию, Голландию, Испанию, Данию, Россию, Пруссию, Австрию, Швецию. Однако торговая блокада Англии полностью провалилась. Англия в XIX веке закрепила статус ведущей мировой, державы, а континентальная Европа начала страдать от роста цен, французские портовые города пострадали от сокращения торговли, многие отрасли экономики Франции, такие как судостроение, пришли в упадок, а ряд отраслей, в частности производство льна, были полностью закрыты. Можно провести параллели с сегодняшним днём. Российская экономика, против которой направлены санкции Запада, демонстрирует рост ВВП, а например, Германия, одна из стран-инициаторов ограничения торговли с Россией, фактически погрузилась в рецессию, демонстрирует упадок ведущих отраслей производства, столкнулась с нетипичным ростом цен.

Даже попытки ограничения торговли, направленные против небольших стран, не проиводят к политическому эффекту. США и союзники ввели жёсткие экономические ограничения против Кубы и КНДР, однако это никак не повлияло на государственный строй и политическую систему этих социалистических государств. Россия имеет большой опыт преодоления экономических ограничений. Так, после гражданской войны страны Запада также попытались ввести экономические ограничения против РСФСР. Однако уже 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в Рапалло РСФСР и Германия (Веймарская республика) подписали договор, который не только показал невозможность изоляции России, но и дал возможность развивать широкие экономические отношения с Германией. Впоследствии и другие страны Запада установили с СССР политические и экономические отношения, и изоляция нашей страны стала невозможной. После Великой Отечественной войны в западных странах апологеты холодной войны пытались навязать концепцию “железного занавеса” для максимального сдерживания СССР. Однако в 1949 году с участием СССР и государств Восточной Европы, а позднее также Вьетнама, Кубы, Монголии был создан Совет экономической взаимопомощи, в рамках которого были созданы Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, система международных расчётов между государствами-членами, система поддержки в виде кредитов, создана программа Комплексной социалистической экономической интеграции, создана система клиринговой торговли, создан ряд отраслевых хозяйственных объединений, создана система международной сертификации продукции, инициировано создание единого социалистического рынка. В 1975 году на долю стран — членов СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 года в несколько раз. Таким образом, вместо экономической изоляции СССР в Восточной Европе было сформировано мощное экономическое объединение с параллельной альтернативой системой международной торговли, бросавшее вызов экономической системе западных капиталистических государств.

Вышеприведённые примеры демонстрируют, что Россия и в нынешних условиях способна сохранить и упрочить свой экспортный потенциал. Саммит БРИКС в Казани ещё раз подтвердил, что ни о какой изоляции России от мировой экономики не может быть и речи.

Конечно же, для успешного развития российского экспорта нужно уделять внимание не только сырьевому, но и несырьевому экспорту. Экспортёры должны иметь возможность реализовывать товары на международных биржах, о чём говорилось в том числе и на саммите БРИКС Президентом Владимиром Путиным. Нужно вести работу с торговыми партнёрами России об упрощении платёжных расчётов и об устранении нетарифных барьеров. В идеале должна быть содана полноценная альтернативная система платёжных расчётов. Государство должно вести политику умеренного протекционизма. Такая политика дала возможность так называемым “азиатским тиграм” добиться взрывных темпов роста экспорта и стать лидерами по экспорту не только в Азии, но и в глобальном масштабе. Именно крупные концерны, в том числе с государственным участием, смогут использовать эффект масштаба для формирования крупного объёма экспорта, мелким производителям зачастую очень трудно преодолеть встающие перед ними барьеры.

Смоленская область имеет большой экспортный потенциал. С учётом своего географического положения она может стать экспортным хабом для транзита товаров в Беларусь и в европейские государства, в том числе в рамках китайского проекта “Пояс и путь”. Экспорт может стимулировать запланированное строительство в Смоленской области аэропорта и высокоскоростной железной дороги. Однако экспортный потенциал региона пока реализуется не в полной мере. Форум экспортёров “Сделано в России” является крупнейшей площадкой для старта проектов компаний-экспортёров, однако участники от Смоленской области были представлены в первую очередь чиновниками, об успешном участии смоленских компании на форуме информации в открытых источниках не нашлось, хотя анонс их участия был размещён региональным органом власти, отвечающим за промышленность и торговлю. Таким образом, очередное мероприятие (чуть ранее это был Восточный экономический форум) не стало для смоленских компаний возможностью по-настоящему заявить о себе в плане раскрытия экспортного потенциала. Региональный Центр поддержки экспорта активно занимается информационным сопровождением своей деятельности и пиар-активностью, однако не ясно, помогла ли его деятельность создать новые истории успеха для смоленских экспортёров. Смоленские предприниматели самостоятельно реализуют экспортные проекты с различными государствами, в том числе с государствами СНГ, Ближнего Востока, а также активно занимаются реэкспортом продукции в страны Средней Азии. Ряд предприятий получает и меры господдержки. Например, Гагаринский консервный комбинат получил субсидию на компенсацию затрат на транспортировку своей продукции железнодорожным транспортом в Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Полагаю, что Смоленская область имеет большой потенциал для наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции (в частности, продукции льноводства), бриллиантов, продукции пищевой и лёгкой промышленности. Возможно развитие экспорта по направлениям животноводства и даже ВПК, но для этого нужны системные меры государственной поддержки для возрождения данных отраслей в регионе. Надеюсь, что Смоленская область со временем станет одним из регионов-лидеров в части экспорта продукции, однако для этого предстоит ещё очень много работы.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

В середине октября 2024 года в столице состоялся Международный экспортный форум «Сделано в России», который посетил Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин. Темой форума в этот раз стало развитию несырьевого экспорта, что подразумевает – улучшение работы заводов и фермерских хозяйств, увеличение продуктивности компаний и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Правительство Смоленской области активно занимается увеличением объемов экспорта товаров в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», что играет важную роль в развитии региона и создании более благоприятных условий для бизнеса, это способствует развитию нашей области и улучшению условий для ведения бизнеса.

Объем экспорта в Смоленской области за первое полугодие 2024 г. составил более $600 млн (рост на 4,2%). Основные рынки сбыта твоаров нашего региона: Беларусь, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Саудовская Аравия и Индия, куда экспортируется продукция в сферах пищевой промышленности, машиностроения, химической отрасли, металлургии и текстиля.

Как сказал на форуме Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин – «Стратегический ориентир для российской внешней торговли сегодня — это страны Глобального Юга». Вот и Правительству Смоленской области стоит искать новые рынки сбыта – для товаров, производящихся в регионе. Стоит стремится что б не только две смоленские компании «Лазертаг» и «Точные поставки» заняли три первых места федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» — первая взяла номинацию «Экспортер года в сфере услуг», а вторая — «Трейдер года» и «Прорыв года». Участие в реализации и формирование единого национального бренда «Сделано в России», приоритетная задача для смоленских производителей, это возможность выйти на новый уровень – показать, чем богата и знаменита Смоленская земля.