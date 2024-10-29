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Смоленские росгвардейцы приняли участие в фото-челлендже ко Дню вневедомственной охраны

30.10.2024

В преддверии профессионального праздника сотрудники cафоновского отдела вневедомственной охраны присоединились к ежегодному фото-челленджу «Связь поколений». По замыслу организаторов, сотрудники службы воспроизводят сюжеты фотоснимков архивных служебных будней.

На снимке капитан полиции Алексей Ильин в октябре 2017 года и в наши дни. За основу взят фотоснимок, который бережно хранит Алексей Николаевич в память о службе.

Акция ежегодная и является традиционным подарком в преддверии профессионального праздника сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области

Опубликовано в категории Приоритеты

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