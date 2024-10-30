В Смоленске соберутся лучшие эксперты в сфере внешней торговли

Через три с половиной недели Смоленск объединит представителей бизнеса и органов власти России, Беларуси и Казахстана, лучших экспертов в сфере внешней торговли для обсуждения векторов развития экспортной деятельности. 21 ноября в Смоленске впервые пройдет международный форум «Есть ли будущее у экспорта?».

Участники форума смогут узнать, как изменится система государственной поддержки экспорта в ближайшем будущем, а также какими новыми компетенциями должен обладать успешный специалист в сфере внешнеэкономической деятельности. Ключевыми событиями программы мероприятия станут: пленарное заседание «Есть ли будущее у экспорта?» и запуск сотрудничества систем сертификации «Сделано в Смоленске» и «Сделано в России» для продвижения товаров из региона на зарубежные рынки.

В форуме планируется участие представителей основных российских федеральных регуляторов в сфере ВЭД – Минпромторга, Минэкономразвития, Минтранса и Минобрнауки России – экспертов Российского экспортного центра, делегаций Севастополя и Санкт-Петербурга, регионов Беларуси и Казахстана.

Форум «Есть ли будущее у экспорта?» будет полезен предпринимателям, которые планируют или уже поставляют свои товары за рубеж, специалистам в сфере ВЭД. Благодаря участию в мероприятии можно:

— завести новые деловые контакты и найти партнёров для сотрудничества;

— получить доступ к эксклюзивной информации и аналитике по вопросам экспорта;

— подобрать «портфель» мер господдержки и образовательных программ для решения своих внешнеторговых задач.

Приглашаем смоленских предпринимателей к участию в международном форуме! Регистрация доступна по ссылке.