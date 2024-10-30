﻿«Наша работа – решение проблем смолян»





В марте этого года поправками к Уставу Смоленской области, инициированными Губернатором Василием Анохиным, начала осуществляться реформа местного самоуправления. Появился новый вид муниципальных образований – муниципальный округ.

Секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов отмечает, что эти перемены проведены своевременно.

Цель реформы – повышение эффективности взаимодействия районных администраций с сельскими территориями. Процесс преобразования органов и структуры местного самоуправления направлен на повышение управляемости. На Смоленщине образовано 25 муниципальных округов, а за городами Смоленск и Десногорск остался статус городских округов.

– Теперь бюджет всего муниципалитета единый, что позволяет более оперативно и эффективно решать проблемы, – отмечает Игорь Ляхов. – Считаю, что высокая поддержка партии «Единая Россия» и ее кандидатов – это аванс и надежда на положительные изменения, с пожеланиями которых смоляне обращались во время встреч к будущим депутатам. Реформа местного самоуправления позволила оптимизировать работу представительной власти, сформировать более четкую и эффективную структуру, и она давно назревала. Уверен, что вопросы жителей теперь будут решаться более оперативно, так как в итоге будут выходить напрямую на главу округа.

В округах уже избраны новые председатели советов – люди, пользующиеся доверием граждан: это и ветераны СВО, и многодетные родители, учителя, директоры школ и учреждений культуры, имеющие колоссальный управленческий опыт. На них лежит огромная ответственность представлять первый созыв нового законодательного органа. Я думаю, что совместно с депутатами областной Думы, администрациями округов эта работа пойдет на пользу родной Смоленщине.