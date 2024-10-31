Выставка акварелей Натальи Роот

В течение месяца, с 24 октября по 24 ноября, в выставочном зале Дорогобужского районного дома культуры экспонируется персональная выставка акварельных работ «Размывая границы» Натальи Роот.

Поддержать художницу в день открытия вернисажа собрались ее коллеги из Сафоновской детской художественной школы имени Василия Матвеевича Кириллова, ученики, творческие люди из Дорогобужа, многие годы связанные с сафоновскими художниками узами дружбы.

Звучали стихи в честь виновницы торжества, не умолкали восторженные отзывы, воспоминания о том, что дорогобужане ранее имели возможность познакомиться с творчеством Натальи Роот: в выставочном зале дорогобужского мецената Николая Кротова проходили выставки ее работ и работ ее отца, а также совместных выставок педагогов-художников из Сафонова, персональных. По ее инициативе были организованы совместные пленэры в таких замечательных уголках земли смоленской, как Алексино, Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь…

Не случайно Наталью Роот на открытии выставки встретили тепло и в то же время торжественно. О судьбе педагога-художника из Сафонова в стихах и прозе говорили директор Дорогобужского музея Татьяна Московченко, поэты Николай Жигарев, Татьяна Белковская, Анатолий Кузьмин и многие другие. Мама Натальи, Людмила Васильевна Кириллова, подметила, что дочь унаследовала от отца целеустремленность, работоспособность. Слова поддержки и пожелания творческих успехов Наталье Васильевне адресовали коллеги из «художки» Ольга Климова и Светлана Шаповалова, друзья, а также дорогобужские поэты и педагоги-художники. Каждый из выступающих выразил восторг от представленной экспозиции.

По признанию самой художницы – члена Союза педагогов-художников, члена Евразийского художественного Союза, дважды награжденной почетным знаком «Педагог-художник года»; становившейся победителем областного конкурса «Лучший работник культуры Смоленщины» в номинации «Лучший работник учреждения дополнительного образования детей», она не отправляется в путешествие, не прихватив с собой треногу, карандаши, краски…

Побывав на выставке, можно вместе с аквалеристом мысленно прогуляться по родному городу, увидеть храмы и улочки Сафонова, его живописные окрестности, совершить путешествие по Смоленщине, Киргизии, Сербии, Черногории.

В последнее время Наталья Васильевна увлеклась акварелью, совершенствуясь в этой технике. «Заниматься акварельной живописью близко к спортивным соревнованиям, к спаррингу, где ты соперник. Здесь всегда проверка на прочность, страсть, медитация. Все в этой игре. Это лучший способ почувствовать себя живым, очиститься.

Люблю просторы. Именно там возникает невероятное, острое ощущение: сочетание свободы и сосредоточенности, без которых невозможно писать акварелью.

Акварель – это страсть, музыка души, прекрасная и неповторимая, как сама жизнь! Считаю ее полноценным соавтором своих работ, как и природу с ее воздействиями дождя, снега, солнца и ветра», – призналась на открытии персональной выставки Наталья Роот.

Поэтическое название собрания акварелей «Размывая границы» вызвало у собравшихся разное толкование: с одной стороны, техника акварели подразумевает размытые края, плавный переход цветовых гамм. С другой стороны, говоря о выставке с таким названием, невольно задумываешься о творчестве, не имеющем границ, о людях разных возрастов, не равнодушных к прекрасному, о безграничном пространстве, которое запечатлено творцом.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: На открытии выставке акварелей Натальи Роот в Дорогобуже

Фото автора