Россия отмечает День народного единства на фоне сплочения общества

4 ноября Россия отметит День народного единства. Отношение граждан к этому празднику — маркер консолидации российского общества. Особое значение эта дата принимает сейчас, когда народы России плечом к плечу стоят на защите своей Родины.

По данным ВЦИОМ с 2022 года восприятие гражданами Дня народного единства качественно изменилась, отражая возросшую сплоченность общества. Важность всенародных праздников, формирующих национальную идентичность, поддержал 71% опрошенных.

Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Как вы оцениваете смысл и значение Дня народного единства в нынешних условиях? Изменилось ли отношение к празднику на фоне противостоянии России коллективному Западу? Какие мероприятия проходят в этот день в вашем регионе? Что следует сделать для еще большего укоренения Дня народного единства в сознании граждан

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

На территории современной Российской Федерации сейчас проживает более 190 наций и народностей, и все они имеют свои особенности, нравы и традиции, которые чтят и соблюдают. На протяжении столетий эти народы уживались между собой перенимая или передавая особенности друг другу, при этом тщательно сохраняя и сберегая свою самобытность.

4 ноября как День народного единства, как праздник сближающий и объединяющий все нации и народы, необходим для еще большего единения. Ведь у каждого из многочисленных народов есть свои праздники и обычаи, которые они отмечают в семейном кругу. Но Россия-матушка всегда была объединяющим началом, для своих сыновей и дочерей – выходцев из иных культур и религий, и наличие единого праздника позволяет еще больше сплотить перед лицом внешней угрозы все народы, проживающие на территории Российской Федерации.

Все что создано многонациональным народами, населяющими Россию являться культурным кодом страны, это многообразие достижений в науке, культуре, стремление сохранять и приумножить культурное многообразие призвано укреплять национальную идентичности. И после начавшихся санкций произошло еще большее сплочение и сближение народов, населяющих нашу страну.

3 и 4 ноября 2024 г. в Смоленске пройдет уникальное мероприятие для ценителей истории и культуры организованное для жителей и гостей города Российским Военно-Историческим Обществом. Все желающие смогут окунуться в увлекательный мир исторического фестиваля, посвященного героическому прошлому нашего города.

Фестиваль начнется 3 ноября 2024 г. в 19:00 с лекции «Борьба за Смоленск от его утраты в Смутное время до возвращения в 1654 году», которая пройдет в Историческом музее (ул. Ленина, д. 8). Прочитает ее кандидату исторических наук и старший научный сотрудник Центра военной истории России – Александр Малов. Его авторитетные труды и глубокое знание темы обещают зрителям новую перспективу на события русско-польской войны и создание армейских структур в переломные моменты нашей истории. 4 ноября 2024 г., с 10:00 в зеленой зоне за памятником Ф. Коню (ул. Дзержинского) начнет работу погружающее XVII век интерактивное пространство. Одним из ключевых событий станет открытие в 11:00 уличной выставки «Несгибаемый дух все превозможет!», наглядно демонстрирующей силу и стойкость наших предков. Во многих Дворцах культуры и центрах творчества по всей области в эти праздничные дни пройдут концерты и творческие программы, посвященные Дню народного единства.

Многообразие языков и культур народов России помогает сохранить свою национальную идентичность во всем мире. Сохранение этнокультурного многообразия является не только залогом укрепления государства, но и конкурентным преимуществом, что призвано упрочнять современно государство. Нематериальное культурное наследие (сказки, песни, сказания) формирует духовные, интеллектуальные и нравственно-этнические ценности. Уважение культуры, традиций и обычаев разных народов способствует укреплению межнационального согласия и единство многонационального народа России.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Как человек долгие годы, работающий с представителями различных национальностей в Смоленской области, я считаю, что День народного единства является важным символом сплоченности и солидарности нашего общества. В условиях современных вызовов, включая противостояние с Западом, этот праздник приобретает особое значение, подчеркивая необходимость единства всех народов России.

Президент нашей страны сказал по этому поводу очень важные слова:

«На всех переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи. Так было всегда».

Согласно данным ВЦИОМ, наблюдаемое увеличение поддержки праздника среди граждан говорит о том, что люди осознают важность консолидации в условиях внешних угроз. Это действительно маркер для нашего общества, показывающий, что мы способны объединиться ради общей цели.

С исторической точки зрения, День народного единства напоминает нам о том, как важно помнить о нашем прошлом и учиться на его уроках. Освобождение Москвы от интервентов в XVII веке стало возможным благодаря совместным усилиям разных слоев общества. Этот дух единства должен вдохновлять нас и сегодня.

В Смоленске в этот день проходят различные мероприятия, направленные на укрепление дружбы между народами. Это и культурные фестивали, и образовательные программы, которые помогают людям лучше узнать историю и культуру друг друга. Я считаю, что нам необходимо продолжать развивать такие инициативы, чтобы укоренить День народного единства в сознании граждан. Важно не только отмечать этот день, но и делать его частью нашей повседневной жизни.

Для дальнейшего укоренения праздника в сознании граждан я бы предложила увеличить количество образовательных программ, направленных на изучение истории России и её многонационального состава. Также важно привлекать молодежь к участию в мероприятиях, чтобы они чувствовали свою причастность к этой значимой дате. Наконец, стоит развивать диалог между различными этническими группами, чтобы укреплять взаимопонимание и уважение друг к другу.