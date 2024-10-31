Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с инсультом

Откажитесь от курения и алкоголя;

Снизьте в своём рационе долю сахара, соли, полуфабрикатов и продуктов животного происхождения;

Употребляйте больше овощей и фруктов;

Будьте физически активными в соответствии с возрастом и состоянием здоровья;

Соблюдайте режим труда и отдыха; Инсульт – патология, связанная с острым нарушением кровотока в головном мозге. Через несколько минут после ограничения поступления кислорода и питательных веществначинается гибель клеток. Пораженные участки мозга теряют свои функциональные способности, что отражается на работе подконтрольных им органов.

–Из 6 млн общемировых случаев инсультов около полумиллиона приходится на РФ. В Смоленской области цифра достигает 4 тыс. больных. До 30-40 лет помолодел средний возраст начала острого нарушения мозгового кровообращения. Инсульт, как причина смерти, занимает 3 место после ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний,- сообщила главный внештатный ангионеврологМинистерства здравоохранения Смоленской области, заведующая неврологическим отделением для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей квалификационной категории Анна Синельщикова.

После перенесенного инсульта инвалидами, не способными самостоятельно обходиться без посторонней помощи, становятся более 60% людей, оставаясь прикованными к постели, лишившись речи, зрения, свободы передвижения, пострадав интеллектуально и психически.

К факторам риска относятся: артериальная гипертензия, атеросклеротические поражениябрахиоцефальных артерий, сахарный диабет, лишний вес, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя, наркотиков, некоторых лекарств, хронический стресс, аутоиммунные заболевания.