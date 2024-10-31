﻿В 2025 году при поддержке атомной отрасли начнется модернизация коммунальной инфраструктуры города-спутника Смоленской АЭС





«Росатом» продолжает реализацию программы «Люди и города», нацеленную на улучшение качества жизни в регионах присутствия

За два года в городе-спутнике Смоленской АЭС планируется обновить водопроводные и канализационные сети. Атомная отрасль направит почти 157 млн рублей на модернизацию инфраструктуры, которая передана в концессию*. Соответствующее соглашение подписали губернатор Смоленской области Василий Анохин, глава Десногорска Анатолий Терлецкий и генеральный директор дочерней компании Концерна «Росэнергоатом» «АтомТеплоЭлектроСеть» (АТЭС) Александр Горланов.

«Для нас важно обеспечить стабильность и качество системы водоснабжения и водоотведения в Десногорске, – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Уверен, что сотрудничество с надежным и социально ответственным партнером – госкорпорацией «Росатом» – позволит планомерно решать эту задачу. Заключив концессионное соглашение на 15 лет, ожидаем от компании «АтомТеплоЭлектроСеть» эффективного управления коммунальной инфраструктурой, внедрения современных технологий, которые помогут повысить энергоэффективность и долгосрочную устойчивость объектов, снизить расходы на их эксплуатацию, создать экологические преимущества и улучшить качество услуг для жителей. Готовы вместе работать над реализацией этого важного проекта».

«Концессионная модель при грамотном управлении и выполнении всех прописанных в соглашении процедур несет с собой очевидные плюсы, а то, что обязательства на себя взяла социально ответственная и крепкая отрасль, гарантирует финансовую стабильность и качество программы модернизации и оптимизации систем жизнеобеспечения», – считает глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Эксплуатацию городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения взял на себя Десногорский филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть». По словам генерального директора АТЭС Александра Горланова филиал полностью готов в выполнению поставленных задач в строгом соответствии с высокими стандартами безопасности атомной отрасли.

«Проанализировав состояние инфраструктуры, мы составили перечень участков водопровода, самых ветхих, имеющих многочисленные дефекты. В 2025 году прежде всего приступим к замене этих участков, требующих повышенного внимания, – рассказал директор АТЭС-Десногорск Вячеслав Седунков. – Также разработаны мероприятия по перекладке сетей, модернизации канализационных насосных станций, установке нового энергоэффективного оборудования, систем автоматизации, обновлению вентиляции, ремонту помещений. Инвестиционная программа довольно насыщена и должна быть реализована в сжатые сроки».

С заключением концессионного соглашения филиал стал в городе единым оператором снабжения ресурсами потребителей, оказывает весь комплекс услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению на территории Десногорска и Смоленской АЭС.

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Госкорпорация «Росатом» уделяет большое внимание формированию и развитию комфортной городской среды городов расположения предприятий атомной отрасли. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. На средства Росатома воплощаются проекты улучшения социальной и инженерной логистики, благоустраиваются общественные пространства, строятся спортивные и детские объекты, выполняются капитальные ремонты зданий и дорог.

*Концессионное соглашение в сфере ЖКХ – форма государственно-частного партнерства, при которой объекты жизнеобеспечения, требующие антикризисного менеджмента и инвестиций, передаются частным инвесторам на определенный срок. Инвесторы берут на себя обязательства по модернизации, эксплуатации и управлению этими объектами, получая право на доход от их использования. Право собственности на объекты остается за государством, что обеспечивает контроль их использования и сохранения. Порядок взаимодействия государства и инвестора определен Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-ФЗ.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома»), как специализированная энергетическая дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом», осуществляют свою деятельность силами шести филиалов, в частности, по внедрению новых технологий, программ энергосбережения, оснащению потребителей приборами учета, выполнению работ в рамках инвестиционных проектов по замене, ремонту, модернизации оборудования. Основными видами деятельности компании являются: производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), водоснабжение и водоотведение в городах-спутниках АЭС.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС