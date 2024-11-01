Василий Анохин о поддержке участников СВО и членов их семей

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – это один из ключевых государственных приоритетов России.



Реализуя стратегические инициативы Президента страны Владимира Владимировича Путина, Правительство России подготовило изменения в законодательство, которые позволят сохранять рабочие места участников СВО за ними на весь период прохождения военной службы по контракту.



Такая мера позволит нашим защитникам по окончании контракта не тратить время на поиск нового места для трудоустройства и сразу вернуться на прежнюю работу. Полностью поддерживаем данную инициативу, ведь регион в этом крайне заинтересован.



Наши герои рискуют здоровьем и жизнью на поле боя, защищая свой дом и своих детей, близких людей и землю – всё то, что называется Родиной. Они исполняют воинский долг честно и добросовестно. Это заслуживает не только самого глубокого уважения и признания, но и гарантированной защиты их прав и законных интересов.



Сегодня в Смоленской области:

— действуют десятки мер поддержки для участников СВО и членов их семей;

— открыт Центр медицинской реабилитации для участников специальной военной операции;

— работают региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества», а также Центр поддержки участников СВО и членов их семей. В муниципальных образованиях действуют социальные координаторы. Организовано персональное сопровождение каждого ветерана, каждой семьи, в том числе погибших бойцов. Это – обязательное условие.



Достижение целей специальной военной операции, которые поставил Президент – наша общая задача, а здесь, в тылу, ещё и наш гражданский долг, и мы обязаны выполнять его достойно и профессионально. Polina Mogiluk14:25 ссылки в табличку, новость 2Пересланные сообщенияPolina30 окт в 9:58 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zX8N98S3GyzTFZme1EYAiAKb4Kifyzateihdo5sU52o/edit?gid=0#gid=0Анохин медиалогия 28 октября — 3 ноябряdocs.google.com

