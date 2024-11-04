Ярко, красиво и вкусно!



Началось яркое действо в фойе ДК, где расположились многонациональные команды из разных районов Смоленской области вместе с угощениями. В честь Года семьи в России мероприятие носило «семейный характер»: команды – это семьи, связанные родственными узами или жизненными интересами. Дегустация и оценка блюд – первое испытание для жюри, которому предстояла нелегкая задача выбрать лучших среди лучших. Полакомиться необычными кушаньями удалось и гостям фестиваля: всем хватило.

Попробовав все это разнообразие национальных кухонь, участники фестиваля и жюри перешли в концертный зал ДК. С приветственным словом к артистам и зрителям обратились председатель комитета по образованию АМО «Сафоновский район» Вера Афанасьева, директор Сафоновской районной централизованной клубной системы, депутат Смоленской областной Думы Нина Снытина, заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» Марина Божанова. Программа продолжилась творческими выступлениями команд. Пока солисты и коллективы Сафоновского центрального дворца культуры развлекали зрителей, были подведены итоги фестиваля. Первое место жюри отдало команде из Сычевки, второе – из Рославля, третье – из Холм-Жирковского. Церемония объявления победителей и вручения наград стала финальным аккордом праздника. Главной его идеей стало объединение народов через знакомство с многонациональной культурой России. Все мы, как разновидности драгоценных камней, где каждый уникален по-своему, но вместе составляем неоспоримую ценность