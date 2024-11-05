Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Рассказываем об основных событиях рабочего графика главы региона.

Живёшь на Смоленщине – будь строителем!

На прошлой неделе Василий Анохин встретился с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным,стороны обсудили вопросы развития смоленского строительного комплекса.

«По итогам 9 месяцев у нас построено более 428 тысяч квадратных метров жилья – на 4% перевыполнен годовой план, установленный для нашего региона Минстроем», — обратил внимание губернатор.

Василий Анохин также доложил о ходе разработки планов комплексного развития 26-ти опорных населённых пунктов, которые станут для районов и региона точками роста. Они получат такой статус в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время для каждого «опорника» определяется перечень проектов по строительству дорог, социальных объектов, модернизации систем ЖКХ и благоустройству, которые позволят им стать точками роста для районов и региона в целом.

Еще одна тема встречи – реализация проекта по возведению нового путепровода в Вязьме, который стал возможен благодаря поддержке Правительства России. Приступаем к выполнению геодезических работ и подготовке строительной площадки.

Укрепляем сотрудничество по всем направлениям

Смоленск принимал совместное заседание коллегий экономических ведомств России и Республики Беларусь под председательством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря.

В прошлом году совместное заседание коллегий ведомств прошло в Беларуси, а в этот раз главной площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества наших стран стал Смоленск.

«Сегодня наша область занимает 3-е место среди всех российских регионов по объёмам торгового оборота с братским государством. Поэтому Смоленщине вполне по силам стать одним из ключевых локомотивов в дальнейшей интеграции двух стран», — отметил губернатор.

Новое предприятие региона

Губернатор также ознакомил главу Минэка с работой резидентов особой экономической зоны «Стабна»: «Сегодня их уже 5. Презентовали проект компании «Атолл Групп» по строительству завода удобрений. Инвестор планирует создать научно-исследовательскую базу и разработать новое месторождение торфа».Новое предприятие будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции в год. Объем инвестиций в рамках первой очереди проекта – более 600 млн рублей. Его реализация позволит создать более 50 современных высокооплачиваемых рабочих мест для смолян.

На двусторонней встрече детально обсудили вопросы современной повестки развития региона. Правительство области активно участвует в реализации программ и проектов федерального Министерства. Это способствует росту по ключевым экономическим направлениям. Объем инвестиций в основной капитал почти в три раза превышает общероссийские показатели. Особое внимание уделили туристической отрасли, темпы развития которой набирают обороты.

Поддержка отечественного боевого искусства

На встрече с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым договорились об активизации совместной работы по развитию этого национального вида спорта в регионе. «Считаю, что для Смоленщины это принципиально важно, ведь один из основоположников самбо –Анатолий Аркадьевич Харлампиев – родился и работал здесь, на смоленской земле. Он стал прототипом главного героя в увлекательном фильме «Непобедимый», который очень помог в продвижении самбо. Убеждён, что и сегодня его личность и яркая жизнь могут вдохновить тысячи ребят вести здоровый образ жизни и заниматься отечественным боевым искусством».

В регионе поддержат реализацию проектов «Самбо – в село!» и «Самбо – в школу!». Планируется организовать новые секции и детские самбистские лиги по всей области.Также тренерам помогут в открытии залов борьбы в городах и сельской местности. Правительство области продолжит оказывать содействие в проведении крупных всероссийских соревнований, ставших традиционными для нашего региона.

Социальные расходы будут увеличены

В ходе очередного заседания Смоленской областной Думы рассмотрели законопроект, направленный на дополнительное увеличение в 2025 году социальных расходов регионального бюджета в размере 4,7 млрд руб.

Почти 3 млрд руб., которые выделены из федерального бюджета, пойдут на развитие инфраструктуры. 1,8 млрд руб. предусмотрены на развитие и ремонт дорог, 964 млн руб. – на возведение нового онкодиспансера, а 215 млн руб. – на ежемесячные выплаты для педагогов школ и учреждений СПО за классное руководство.

Также расширяется социальная поддержка смолян. На эти цели будут направлены дополнительные средства: 704 млн руб. предусмотрены на областные меры, 49 млн руб. – на выплаты при рождении и воспитании ребенка, 310 млн руб. – на обеспечение жителей лекарствами.

Кроме того, 714 млн руб. выделили на социально значимые проекты региона. Это строительство нового корпуса социально-оздоровительного центра «Голоевка», ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, культуры и образования, благоустройство общественных территорий. Также предусмотрели средства на приобретение жилья для детей-сирот.

«Социальная направленность бюджета – наш безусловный приоритет», — считает глава региона.

Твой ход

Василий Анохин встретился со смоленскими активистами главного студенческого проекта страны «Твой ход».

Смоленские студенты рассказали губернатору о своих проектах. Это создание киберспортивного сообщества, молодежного медиацентра и школы граффити. Каждый из ребят является лидером внутри своего сообщества, который объединяет креативную молодёжь и способствует раскрытию её талантов. В ходе встречи обсудили идеи по дальнейшему развитию инициатив.

Отдельно остановились на проекте по созданию региональной киберспортивной лиги. Компьютерный спорт помогает улучшать командные навыки, концентрацию внимания и скорость мышления. Сегодня эти качества особенно важны для успешной работы в больших потоках информации и постоянно ускоряющемся темпе жизни.

«Был высказан ряд интересных предложений, которые наша команда взяла в работу», — сказал Василий Анохин, поблагодарив ребят за активную беседу.

Татьяна Напреева