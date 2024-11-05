Смоленская АЭС: в Десногорске прошла стратегическая сессия по формированию предложений к концепции «Росатом-2045»

Жителей разных возрастов и профессий объединила стратегическая сессия, посвященная формированию предложений к концепции «Росатом-2045». Десногорск первым в электроэнергетическом дивизионе принял эстафету подобных встреч. В мероприятии приняли участие сотрудники Смоленской АЭС, других предприятий и муниципальных учреждений, молодежь, общественники, депутаты.

«Одна из масштабных целей нашей корпорации – увеличить долю генерации электроэнергии атомными станциями России до 25%. Для этого необходимо построить и ввести в эксплуатацию 31 энергоблок, в том числе запустить два энергоблока Смоленской АЭС-2, – отметил и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта. – Все понимают, что атомная промышленность – это не только наукоемкие прогрессивные технологии, но и атомные города со своей инфраструктурой и особенностями, а главное – люди. Именно интересам и потребностям человека должно отвечать будущее, поэтому жителям предложено стать активными участниками сессий по формированию концепции «Росатом-2045».

Пять команд десногорцев несколько часов генерировали идеи. Модераторами выступили сотрудники Смоленской АЭС, прошедшие обучение в Корпоративной академии: Анатолий Карпинский, Роман Петров, Юлия Петровская, Дмитрий Зайцев и Михаил Шамшурин.

В итоге были презентованы более 60 идей, касающихся возможных путей развития (включая расширение возможностей ядерной медицины с помощью искусственного интеллекта, организацию инженерных школ для российских и зарубежных слушателей, решение проблем накопления отходов с использованием атомных технологий и пр.).

«У нашей команды было много хороших и очень интересных идей, отобрали для презентации самые яркие, которые помогут укрепить имидж Росатома как технологического и социально ответственного лидера», – рассказал инженер Смоленской АЭС Данила Шенцов.

Подобные сессии до конца ноября пройдут во всех атомных городах. Цель каждой встречи – собрать как можно больше идей, лучшие лягут в основу конференции «Росатом-2045».

«Десногорск показал достаточно большой уровень активности, жители с удовольствие вовлеклись в сбор идей для стратегически важного документа, который определит вектор развития «Росатома» на десятилетия вперед. Впечатлила готовность людей мыслить нестандартно, презентованные идеи были разные – от рациональных и практичных до фантастических. Это и правильно. Ведь современные технологии тоже когда-то казались невозможными. К примеру, еще 100 лет назад человеку попросту нельзя было объяснить существование интернета или мобильного телефона. Так что мысли из области фантастики вполне могут стать реальностью к 2045 году», – подчеркнул руководитель проектов Фонда «АТР АЭС» Вадим Батишев, выступивший ведущим стратегической сессии.

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Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС