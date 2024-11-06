Смоленщина в лидерах по скорости развития некоммерческого сектора в России

Успехи смоленских общественных организаций были высоко оценены в рамках общероссийского рейтинга «Регион-НКО», составленного агентством Raex. Наша область заняла 3-е место по скорости развития некоммерческого сектора в России за 2024 год.

Смоленская область показала существенный рост по многим показателям – устойчивости некоммерческих организаций, онлайн-доступности информации о поддержке социально-ориентированных НКО, социальной значимости проектов, реализуемых общественниками, и целому ряду других критериев.

Также некоммерческий сектор нашего региона оказался на 2-м месте в категории «экономическая значимость» рейтинга. Этот показатель отражает результативность работы НКО в сфере социального предпринимательства.

Достигнутый результат стал возможен благодаря слаженной работе Правительства области, региональной общественной палаты, ресурсного центра НКО и почти 1300 некоммерческих организаций. Благодарю наших общественников за неравнодушие и профессионализм! Продолжим совместными усилиями развивать наш регион и дальше.