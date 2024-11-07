﻿Эксперты проверили производственную деятельность Смоленской АЭС по 11-ти функциональным областям





Комиссия «Росэнергоатома» выявила 25 сильных сторон в работе предприятия, которые могут быть использованы на других АЭС России.

На Смоленской АЭС завершилась комплексная проверка обеспечения безопасности, которую провела комиссия Концерна «Росэнергоатом» в составе 19-ти представителей центрального аппарата и шести российских атомных станций.

Подобные комплексные проверки регулярно проходят на всех атомных станциях России. Эксперты используют методологию, в основе которой лежат стандарты МАГАТЭ и ВАО АЭС, то есть выполняется анализ соответствия не только российским, но и международным требованиям по обеспечению безопасности.

В течение 2-х недель комиссия изучала состояние дел на предприятии по 11-ти различным функциональным областям, включая: управление и организацию, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, инженерную поддержку, и многое другое. Во всех функциональных областях оценивались состояние культуры безопасности и лидерства в целях безопасности. Эксперты провели производственные обходы, во время которых побеседовали с сотрудниками, изучили документацию, оценили состояние оборудования, а также наблюдали за ходом общестанционной противоаварийной тренировки.

«Наши общие результаты будут, в первую очередь, использоваться для повышения безопасности как Смоленской АЭС, так Концерна «Росэнергоатом» в целом», — подчеркнул на итоговом совещании председатель комиссии, заместитель руководителя Управления инспекций безопасности Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров.

В предварительном отчёте комиссия зафиксировала 25 сильных сторон по различным направлениям деятельности САЭС, полезных для внедрения на других площадках, такие как: использование визуальных схем при подготовке сменных заданий в центральном зале в период ППР; применение диагностического комплекса «СПЕКТР-01А» для улучшения диагностирования электроприводной арматуры; наличие мобильной противоаварийной техники, предназначенной для транспортировки насосного оборудования в особо сложных условиях; оборудование вагончиков подрядных организаций автоматической пожарной сигнализацией и системой пожаротушения; применение мобильной установки радиационного контроля для измерения мощностей доз и другие.

«В конструктивном диалоге с командой экспертов мы получили глубокий анализ и независимую оценку текущего состояния атомной станции, поделились своим опытом, продемонстрировали открытость и приверженность принципам культуры безопасности при достижении стратегических целей», — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Он поблагодарил экспертов за высокую оценку профессионализма коллектива атомной станции, отметив, что предприятие продолжит направлять все усилия на повышение безопасности и надежности энергоблоков.

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС