Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения душевного комфорта

Душевный комфорт – это состояние, позволяющее жить с удовольствием, радоваться каждому дню, преодолевать трудности и переживания, не смотря на постоянное присутствие в той или иной степени тревоги, как неотъемлемой части нашей жизни.

У каждого человека бывают моменты и ситуации, вызывающее беспокойство. Это могут быть реальные или воображаемые события. Тревога — эмоция, связанная с предвосхищением чего-либо. Это состояние негативного ожидания. Некоторое количество тревоги естественно и продуктивно, подготавливает человека к обнаружению угроз и имеет цель привлечь внимание и побудить к изменениям, чтобы защитить себя, близких, свои ценности. Но когда она становится интенсивной и тревожные мысли занимают максимальное количество времени, то происходит ухудшение качества жизни: запускаются механизмы, которые вызывают неприятные симптомы от гипертонической болезни, сахарного диабета, язвенной болезни до депрессии, тревожного расстройства и панических атак.

В настоящее время тревога является ведущей проблемой психического здоровья во всем мире, особенно среди молодежи. Увеличивается число диагностируемых тревожных расстройств у детей и подростков.

Этому способствуют:

методы воспитания, которые чрезмерно защищают и контролируют детей;

увеличение активности в социальных сетях.

Телесные симптомы тревоги могут вводить в заблуждение (учащенное сердцебиение, дискомфорт в теле, общая нервозность, дрожь, звон в ушах и одышка) и истолковываться как признаки сердечного приступа и надвигающейся гибели, приводя к череде ошибочных медицинских диагнозов.

Скорая помощь для уменьшения возникшей тревоги – физические действия: приседания, быстрая ходьба по лестнице верх-вниз, легкий бег — всё, что помогает переключить внимание от беспокоящих мыслей.

При невозможности справиться самостоятельно обращайтесь к специалистам (психологу или психотерапевту).