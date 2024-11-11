Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Смоляне отметили День народного единства вместе со страной



По всей области прошли фестивали, концерты, выставки, исторические реконструкции и много других ярких тематических событий. «Большое спасибо Национальному конгрессу Смоленской области, региональному отделению Российского военно-исторического общества, молодёжным и ветеранским организациям, всем жителям региона, кто активно участвовал в праздничных мероприятиях. Наша сила – в единстве!» — сказал Василий Анохин.

Новое назначение



На прошлой неделе Василий Анохин провел рабочую встречу с новым заместителем начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) в Смоленском регионе Артёмом Устиновым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития железнодорожной отрасли в области, улучшения состояния путей, обновления вокзалов и подготовки кадров.

«Артём Вячеславович – опытный и компетентный руководитель, высокопрофессиональный специалист в сфере железнодорожного транспорта. Уверен, наше сотрудничество будет только укрепляться и способствовать развитию транспортной системы области», — прокомментировал губернатор.

Постоянная учёба и изучение лучших практик – это обязательное правило для всех членов нашей команды



Василий Анохин встретился с первыми смоленскими выпускниками образовательной программы «Школы мэров», которая реализуется по поручению Президента страны. Это главы Духовщинского и Хиславичского районов Виктор Молотков и Сергей Шапкин. Проект реализуется по поручению

В течение 8 месяцев они проходили насыщенную программу обучения, посвященную аспектам современного муниципального управления, посещали передовые предприятия и организации, а также участвовали в мастер-классах лучших экспертов и руководителей общероссийского уровня. После завершения всех курсов смоляне прошли проверку усвоенных знаний и были включены в федеральный кадровый резерв управленцев для муниципалитетов. Так, новый глава Духовщинского района был назначен на свою должность в октябре по итогам успешного участия в «Школе мэров».

«На встрече с Виктором Валерьевичем и Сергеем Александровичем обсудили дальнейшие рабочие планы. Особое внимание уделили формированию программ комплексного развития опорных населённых пунктов – Духовщины и Хиславичей, а также вопросам поддержки участников СВО и их семей».

Обновляем инфраструктуру районных больниц



После масштабного ремонта открылось инфекционное отделение Дорогобужской центральной районной больницы. Здание, которое раньше было в плачевном состоянии, стало практически новым. Теперь стационар оснащен современным медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям к таким учреждениям. Там созданы комфортные условия для лечения пациентов и работы персонала.

Обновленное учреждение осмотрел глава региона Василий Анохин вместе с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. В капитальный ремонт и оснащение стационар «Дорогобуж» вложил более 50 млн руб. Это один из первых проектов, реализованных в рамках соглашения о социальном партнерстве с главным предприятием Дорогобужского района. В общей сложности на развитие инфраструктуры муниципалитета будет направлено более 500 млн рублей.

Дружим регионами



В завершение недели по приглашению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера Василий Анохин принял участие во втором русском экономическом форуме.

Губернатор посетил ряд промышленных предприятий региона и провёл переговоры с руководителями компаний, которые сотрудничают с нашим смоленским бизнесом.

Также Василий Николаевич выступил на пленарной сессии форума с участием заместителя Председателя Правительства России Александра Новака, на котором подробно рассмотрели вопросы трудоустройства молодёжи, подготовки квалифицированных кадров для экономики, в том числе по программам целевого обучения студентов.

«На двусторонней встрече с челябинским губернатором обсудили направления развития двустороннего сотрудничества между нашими регионами, тем более что такой опыт уже есть на уровне деловых кругов. Договорились расширять это взаимодействие», — рассказал Василий Анохин.

Кира Васильева