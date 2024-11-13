Смоляне начали получать по 75 тысяч рублей при подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны

Новая мера поддержки была введена в сентябре и уже показала свою эффективность. За два месяца ею воспользовались более 200 человек.
Напомним, что в Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей.
В беззаявительном порядке предоставляется единоразовая выплата в размере 500 000 рублей:
— гражданам, заключившим контракт в Смоленской области;
— военнослужащим, призванным по мобилизации или призыву;
— участникам именных формирований «Феникс» и «Кривичи».
В случае получения ранения выплачивается:
— 300 000 рублей – без степени тяжести;
— 500 000 рублей – легкое ранение;
— 700 000 рублей – тяжелое ранение.
Установлены дополнительные меры:
— социальная карта «Zа Добро»;
— социальные услуги на дому для пожилых и инвалидов;
— помощь в оформлении социальных выплат;
— консультирование по юридическим вопросам.
За разъяснением можно обратиться в местную администрацию или военкомат.
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