Смоляне начали получать по 75 тысяч рублей при подготовке кандидата к заключению контракта с Минобороны





Новая мера поддержки была введена в сентябре и уже показала свою эффективность. За два месяца ею воспользовались более 200 человек.

Напомним, что в Смоленской области действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО и их семей.

В беззаявительном порядке предоставляется единоразовая выплата в размере 500 000 рублей:

— гражданам, заключившим контракт в Смоленской области;

— военнослужащим, призванным по мобилизации или призыву;

— участникам именных формирований «Феникс» и «Кривичи».

В случае получения ранения выплачивается:

— 300 000 рублей – без степени тяжести;

— 500 000 рублей – легкое ранение;

— 700 000 рублей – тяжелое ранение.

Установлены дополнительные меры:

— социальная карта «Zа Добро»;

— социальные услуги на дому для пожилых и инвалидов;

— помощь в оформлении социальных выплат;

— консультирование по юридическим вопросам.

За разъяснением можно обратиться в местную администрацию или военкомат.