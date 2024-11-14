Всероссийский тест на знание Конституции РФ

Ежегодно 12 декабря Общественное Движение «Гражданин» проводит «Всероссийский тест на знание Конституции РФ» (далее – Акция).

Акция направлена на повышение правовой грамотности населения, осознание гражданских прав и обязанностей, а также на формирование справедливого общества, в котором патриотизм, законность и уважение к государственности занимают достойное место. Акция проходит в онлайн-формате на разработанной Движением «Гражданин» платформе https://гражданин.дети, размещенной в российской серверной зоне с соблюдением всех норм безопасности.

IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн формате на платформе https://гражданин.дети. В Акции смогут принять участие все желающие: участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты ВУЗов и обучающиеся общеобразовательных учреждений и СПО. Каждый участник Акции получит Сертификат и уникальные поощрения, согласно Партнерской программе Акции.

Подробная информация об условиях и правилах участия также предоставлена в специализированной Рассылке Гражданин в сообществе ВКонтакте https://vk.com/citizz.