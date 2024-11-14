Говорит Глава

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев провел встречу с жителями города в формате «открытый микрофон». 18 ноября исполняется ровно год с момента вступления Александра Анатольевича в должность руководителя района, так что его выступление явилось отчетом о проделанной за этот период работе. Кроме того, Глава рассказал о планах на 2025 год и ответил на вопросы граждан.

Представленные Главой данные об экономическом состоянии Сафоновского района вселяют оптимизм. За девять месяцев текущего года объем производства увеличился в полтора раза. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отгрузка продукции увеличилась на 4 млрд рублей. Для поддержки малого предпринимательства реализуются грантовые меры: «Первый старт» для начинающих предпринимателей и соцконтракт для тех, кто решил открыть свое дело в сельском хозяйстве. Инвестиционные проекты реализуют такие предприятия, как «Золотая нива» в деревне Пушкино, «Клевая буренка» в деревне Рыбки, «Роял Кейк», «КОЛТЕК-спецреагенты». В скором времени резидентом индустриального парка «Сафоново» станет ООО «Технология тяжелого машиностроения». Планируется возрождение мясокомбината в Баранове. Перспективным является агропредприятие ООО «Соржин Милк» в селе Васильевском.

Однако одной из самых насущных проблем, по словам А.А. Царева, является отток молодежи и кадровый голод на предприятиях. Александр Анатольевич пообещал, что в решении этой проблемы будут задействованы все ресурсы, которыми обладает местная власть.

Другое вопрос, который находится на постоянном контроле администрации, – переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. На очереди – непригодный для проживания жилищный фонд, выявленный с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Таких у нас 33 дома. В следующем году начнется строительство.

Особого внимания требует состояние сетей водоснабжения и водоотведения. Реконструкция очистных сооружений – в ближайших планах. Проектно-сметная документация уже разработана.

В рамках модернизации системы здравоохранения, инициированной Губернатором Василием Анохиным, на ремонт зданий и инженерных сетей Сафоновской ЦРБ в этом году будет израсходовано более 20 миллионов рублей. Вскоре в распоряжение медиков поступит передвижной флюоромаммограф, что позволит проводить выездные обследования. Благодаря целому комплексу мер, принятых в последние годы на уровне российского правительства и правительства Смоленской области, Сафоновская ЦРБ пополнилась кадрами. На работу принято шесть специалистов среднего звена и четыре врача.

Вопросы, которые задали Главе сафоновцы, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, дорог, бродячих животных.

В заключении Александр Царев поблагодарил жителей за неравнодушие к проблемам родного города и пообещал: со всеми проблемами справимся сообща.

Подготовила Марина ХОТУЛЁВА

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