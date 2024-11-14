Зеленый зачет

Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области (далее – Министерство) информирует о проведении с 18 ноября по 15 декабря 2024 года первого этапа Всероссийского ежегодного конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зеленый Зачет» (далее – Конкурс, «Зеленый Зачет»), ключевыми целями которого являются популяризация тематики экологии и развитие устойчивого интереса к окружающей среде среди школьников и студентов, а также содействие профессиональной ориентации школьников. Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный этап в формате онлайн-тестирования и заключительный олимпиадный этап.

В первом этапе Конкурса принимают участие школьники 8-11 классов, студенты 1-2 курсов высших учебных заведений, а также учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Школьники 8-11 классов, которые набрали наибольшее количество баллов в первом этапе, получают возможность принять участие в олимпиадном очном этапе, где каждому участнику будет предложено решить задание от ведущих вузов и компаний страны, и получить дополнительные баллы к ЕГЭ за индивидуальные достижения в Конкурсе. Подробная информация о Конкурсе содержится на официальном сайте «Зеленого зачета» https://зеленыйзачет.рф.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Комитета Государственной Дому по науке и высшему образования. Организаторами Конкурса являются: Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе».

В 2024 году Конкурс включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/25 учебный год. В целях выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, результаты Конкурса будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Информация о Конкурсе размещена по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/vL6zypOVKbEprQ.