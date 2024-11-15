Будущее Смоленщины

С 13 ноября 2024 года Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Главное управление) открыт прием заявок на участие в областном конкурсе «Будущее Смоленщины» (далее – Конкурс).

Основными целями Конкурса являются:

— выявление талантливой молодежи и ее вовлечение в общественно значимую деятельность;

— создание и пропаганда как общественного ориентира положительных примеров успешного молодого человека в Смоленской области, привлечение внимания общества к проблеме прогнозирования и построения будущего России на основе закладываемых сегодня традиций и тенденций;

— стимулирование деятельности молодежных и детских общественных объединений, созданных на территории Смоленской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «За успехи в области науки и образования»;

-«За успехи в области культуры и искусства»;

-«За успехи в области бизнеса»;

-«За успехи в области журналистики»;

-«За успехи в области общественной деятельности»;

— «За успехи в области гражданско-патриотического воспитания»;

— «За успехи в области развития молодежных и детских общественных объединений»;

-«За успехи в области добровольчества (волонтерства)»;

-«За успехи в области спорта».

Победителю Конкурса в каждой номинации вручается свидетельство о присуждении молодежной премии Правительства Смоленской области «Будущее Смоленщины»и единовременное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется в срок до 12 декабря 2024 года (включительно до 23:59 по московскому времени) в электронном виде на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/166316.

Контактное лицо для оперативного взаимодействия – Федосова Валерия Марковна – главный специалист отдела по делам молодежи Главного управления, тел. 8 (4812) 20-54-56; email: mykom67@yandex.ru.