«Святое воинство Отчизны» и новые страницы «Семейного альбома»

Остаются считанные дни до завершения проектов, реализация которых была поддержана Международным грантовым конкурсом «Православная инициатива – 2024». В ближайшее время выйдут последние аудио- и видеоролики, текстовые материалы, подготовленные в рамках проектов «Святое воинство Отчизны» и «Семейный альбом. Новые страницы».

Эти проекты – результат соработничества двух команд, объединяющих светских и православных журналистов: сотрудников радиоканала «Смоленская весна», АНО «Объединённая редакция средств массовой информации» и Отдела Смоленской епархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

О подвигах и героях

Первый из проектов – «Святое воинство Отчизны» – можно назвать новым, поскольку журналисты «Объединённой редакции СМИ», в состав которой входит «Смоленская газета», и их партнёры систематизировали подход к такой важной теме, как поддержка участников специальной военной операции и членов их семей в газетных публикациях и радиопрограммах. И вместе с тем этот проект развивает одно из важнейших направлений деятельности творческого коллектива – гражданско-патриотическое воспитание смолян, в первую очередь молодёжи, на примерах подвигов наших предков, не раз встававших на защиту Отечества.

Проект объединил несколько информационных площадок – печатное издание, радиоэфир и видеохостинги в сети Интернет. В «Смоленской газете», в частности, публиковались интервью с теми, для кого поддержка участников СВО стала важной, а иногда и главной частью жизни. Журналисты побеседовали с руководителями крупных, известных во всех уголках Смоленщины организаций и волонтёрских проектов. В числе собеседников в материалах цикла «Служение» были глава областного отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Полушкина, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Лилия Сенькова, лидер движения «Ваш тыл 67» Елена Потапенкова и координатор партийного проекта «Всё для фронта» Артём Малащенков. Особое внимание коллектив издания уделил людям, чьё участие в поддержке военнослужащих и их родных не всегда очевидно, но очень важно, ведь от того, что чувствует воин, от того, что у него на душе, напрямую зависит исполнение им его воинского долга. О чём говорят с бойцами и их семьями священнослужители, журналисты говорили с руководителем Отдела Смоленской епархии по взаимодействию Церкви с Вооружёнными силами Российской Федерации, настоятелем Преображенского храма города Смоленска иереем Сергием Марковым, благочинным Вяземского благочиннического округа, настоятелем храма Преображения Господня города Вязьмы протоиереем Валерием Калининым и иереем Иоанном Цыбульским (в день беседы – настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» деревни Соловьёво Кардымовского района).

Вторым направлением проекта стал цикл радиопрограмм «Небесные защитники», авторы которых рассказывали о храмах и монастырях, воздвигнутых в память о событиях военной истории России, героях нашего Отечества и подвигах, которые они совершили в разное время. Цикл состоит из 28 программ, и в них, например, шла речь о военно-кремлёвской Спасской церкви, храме Святителя Николая, храме Христа Спасителя, храме Иоанна Воина на Якиманке,храме Георгия Победоносного,Морском соборе.

Третье направление проекта «Святое воинство Отчизны» называлось «Место воинской силы» – видеоролики, снятые в его рамках, рассказывали о важнейших событиях истории нашей страны, которые происходили на территории Смоленской области и за её пределами. Авторы этого цикла обратились к истории двух войн, прокатившихся за двести с небольшим лет по нашей земле – Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Журналисты побывали в подмосковном Бородине и смоленском Красном, Лопатинском саду и сквере Памяти героев, где установлены памятники, увековечивающие подвиг сражавшихся с наполеоновской армией, в музеях, посвящённых событиям Великой Отечественной, – в деревне Соловьёво, посёлке Пржевальском и Десногорске, где продолжает развиваться масштабный мемориальный комплекс под открытым небом.

– История нашей страны и малой родины, подвиги, которые в разное время совершали граждане России, Советского Союза, в том числе и смоляне, входят в число приоритетных тем, которым уделяется внимание на страницах «Смоленской газеты» и в эфире «Смоленской весны». Поэтому мы, безусловно, продолжим знакомить с ними наших читателей. Конечно же, будем говорить о поддержке участников специальной военной операции, обратимся и к сохранению памяти о павших воинах – тем более что в Смоленской области уже появляются мемориалы в честь наших земляков, – отметил руководитель проекта «Святое воинство Отчизны», главный редактор «Смоленской газеты» Алексей МАТВЕЕВ.

О воспитании и традициях

Второй завершающийся проект – «Семейный альбом. Новые страницы» – без преувеличения можно назвать продолжением давнего соработничества и дружбы журналистов радиостанции «Смоленская весна» и в целом Смоленской епархии. Направления его реализации также являются постоянными для всего творческого коллектива проекта – это значимость традиционных духовно-нравственных ценностей, укрепление авторитета семьи и любви к родной стране, воспитание детей на произведениях лучших писателей и поэтов, как отечественных, так и зарубежных.

Проект состоял из нескольких циклов, причём в двух из них непосредственное участие принимал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Глава Смоленской митрополии, в частности, выступил автором цикла «Мысли о главном: воскресные беседы с митрополитом Исидором». Владыка размышлял на темы семьи, брака, рождения и воспитания детей, отношения взрослых детей к родителям, становления личности.

Ещё один цикл проекта – «О семье – по-взрослому: диалоги архипастыря и психолога» – представлял собой беседу Владыки с директором Регионального православного центра защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для мамы» Татьяной Степановой. В диалогах митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора и руководителя одной из ведущих организаций области, оказывающих помощь семьям, также затрагивались темы супружества и воспитания детей, но уже с точки зрения Священного Писания. Беседы Владыки Исидора и Татьяны Степановой помогали слушателям понять сложные цитаты, касающиеся духовных основ супружества и родительства, содержали практические советы по духовному созиданию семьи, улучшению взаимопонимания между супругами, родителями и детьми, преодолению трудных ситуаций.

«Семейный альбом. Новые страницы» не только в названии развивал проекты, реализованные ранее коллективом радиостанции «Смоленская весна». В его рамках в эфир еженедельно выходили программы «Самый лучший день», рассказывавшие о числе родившихся в нашей области детей. Особенно яркими эти новостные выпуски делали поздравления молодым родителям от наших земляков – представителей многодетных семей, на своём опыте знающих обо всех радостях и сложностях воспитания детей. С рождением детей молодых пап и мам, например, поздравляли семьи Андрея и Ольги Соловьёвых, Александра и Марии Микулич, Андрея и Анны Морозовых, Аркадия и Натальи Абрамовых, Максима и Милены Крайновых.

Воспитание детей невозможно без литературы – сказок, рассказов, поэм и повестей, которые учат дружбе, любви к родителям и Родине. Цикл программ «Семейные истории» прекрасно описали его авторы: «Читаем с удовольствием и вам советуем, рекомендуем, рассказываем…». Эти передачи представляли собой радиоспектакли с обзорами лучших произведений для детей, написанных Николаем Носовым и Михаилом Зощенко, Астрид Линдгрен и Морисом Метерлинком, Григорием Остером и ДжанниРодари, и многими-многими другими писателями и поэтами.

Ведущие цикла «Цитаты дня» обращались к Священному Писанию и творчеству великих русских литераторов, также уделявших огромное внимание темам семьи, воспитанию детей, их образованию и разностороннему развитию. Программы этого раздела проекта «Семейные истории. Новые страницы» выходили в эфир «Смоленской весны» ежедневно, что, по мнению авторов проекта, только подчёркивает важность и значение темы, которой посвящена их работа.

Ключевым в проекте стали интервью, давшие название всему проекту – «Семейный альбом». В студию радиостанции «Смоленская весна» приходили наши земляки – дружные семьи, которые помимо родственных уз связаны одной профессией или сферой деятельности. Учёные Лариса и Дмитрий Бояриновы, педагоги Ольга Шепелева, Лариса Кондратьева и Людмила Королёва, Николай, Лариса и Елизавета Мажар, работники сферы культуры Марина Кузнецова и Дарья Шаброва, творческая семья Ковригиных, врачи Александр, Зинаида и Марина Арсюковы, известная среди смоленских пожарных семья Капустиных и многие другие стали гостями проекта. Они говорили о традициях и воспитании, любви к Богу и Отечеству, сохранении уважения и взаимопонимания, преодолении трудностей…

– Каждый разговор с нашими гостями был своего рода откровением. Казалось бы, все мы сталкиваемся примерно с одинаковыми трудностями, но во время интервью мы всегда удивлялись тому, какими разными способами их можно решать. Этот опыт, подтверждённый несколькими поколениями одной семьи, помноженный на приобретённый их членами профессиональный подход, – то, что на самом деле может пригодиться слушателям нашей радиостанции и читателям «Смоленской газеты» и сайта SMOLGAZETA, где опубликованы текстовые версии этих интервью, – считает руководитель проекта «Семейный альбом. Новые страницы», главный редактор радиоканала «Смоленская весна» Ольга БАЗЫЛЕВА.

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Авторы проектов отмечают: все материалы, вышедшие в их рамках, остаются доступными для самой широкой аудитории. Познакомиться с роликами и программами, текстами можно в интернете – на сайте smolgazeta.ru, а также в социальных сетях «Смоленской газеты», «Смоленской весны» и Смоленской епархии.

Материал выходит при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива – 2024»

Ольга МАСЛОВА

Фото: из архива авторов проектов