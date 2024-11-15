26 ноября Губернатор Василий Анохин проведет прямую линию с жителями Смоленской области

26 ноября Губернатор Василий Анохин проведет прямую линию с жителями Смоленской области

В ходе прямой линии планируется обсудить темы, которые волнуют смолян, задачи на ближайшую перспективу, предложения жителей по развитию Смоленской области.

Задать вопрос можно в ТГ-канале Губернатора, (https://t.me/anohin67/4179) перейдя по уникальному QR-коду на баннере, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также по телефону «горячей» линии 8 (4812) 68-48-08.

Трансляция прямой линии пройдет в эфире телеканалов Россия 24, Регион67, а также в эфире Радио России, на официальной странице Губернатора и в сообществе Правительства Смоленской области Вконтакте.Василий Анохинt.me