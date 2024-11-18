Заслушали и обсудили

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев принял участие в публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. По итогам публичных слушаний принято решение внести рекомендации по проекту областного бюджета, среди которых:

— обеспечение безусловного исполнения всех социально значимых обязательств, сохранение всех мер социальной поддержки;

— финансирование в необходимом объёме национальных проектов, в первую очередь — направленных на решение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.



Также участники слушаний рекомендовали Правительству Смоленской области продолжить работу по стимулированию предпринимательской и инвестиционной деятельности поддержки субъектов МСП и созданию дополнительных условий для привлечения инвестиций в экономику региона и по оказанию содействия районам в обеспечении сбалансированности местных бюджетов.

Текст и фото: vk.com/id651185641?z=photo651185641_457240950%2Fwall651185641_2401