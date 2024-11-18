Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Реализуем проекты вместе



На прошлой неделе Василий Анохин и начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подписали Соглашение о сотрудничестве на ближайшие 3 года.

«Договорились, что в следующем году ремонтом железнодорожных переездов будут заниматься смоленские дорожники. Продолжим совместную работу по ремонту вокзалов и благоустройству прилегающих к ним территорий, развитию пригородного сообщения, в том числе и с городами Беларуси», — рассказал губернатор.

Более 1,8 млн пассажиров отправились в путь поездами дальнего следования и пригородного сообщения со станций на территории области за 10 месяцев текущего года. Почти 2,3 млн тонн химических и минеральных удобрений, строительных материалов, металлических изделий и промышленного сырья погрузили для дальнейшей перевозки смоленские железнодорожники за тот же период.

Совместными усилиями за короткий срок удалось восстановить с 1 августа пригородное сообщение с Беларусью. С момента запуска движения по маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск перевезено более 7 тысяч пассажиров. Свыше 6 тысяч пассажиров уже воспользовались дополнительной «Ласточкой» Москва-Минск, курсирующей с 1 ноября. С начала месяца между столицами России и Беларуси начал ходить брендированный поезд, в котором можно узнать об истории и интересных местах Смоленской области.

«Впереди еще много проектов, которые мы реализуем вместе с Российскими железными дорогами», — подвел итоги рабочей встречи Василий Анохин.

Гагаринские чтения: расширяем масштаб



С председателем оргкомитета Международных Гагаринских Чтений, лётчиком-космонавтом СССР Сергеем Крикалёвым наметили совместные планы по подготовке и проведению в следующем году памятных мероприятий в честь Юрия Алексеевича Гагарина.«Будем максимально включать в эту работу детей и молодёжь, учреждения спорта, культуры и образования», — особо отметил Василий Анохин.

В текущем году всей страной отмечали 90-летие первого космонавта планеты. В регионе было проведено более 150 научных, просветительских, образовательных и культурных мероприятий. Планируется в дальнейшем только расширять их масштаб. «Так, у одного из главных событий, традиционно организуемых ко дню рождения Юрия Алексеевича – Гагаринских общественно-научных чтений – появится специальная международная секция в Смоленске. Привлечем к её работе ведущих ученых и экспертов из России и других стран в сфере космонавтики и технологий», — поделился планами Василий Анохин, добавив, что на новой площадке будут обсуждаться актуальные вопросы развития отрасли. Такая дискуссия, по мнению губернатора, очень важна здесь, так какСмолГУ вместе с МАИ готовят будущих проектировщиков ракетно-космических комплексов.

Перед встречей Сергей Константинович передал копию Авиационно-Космического кубка по хоккею в музей Университета спорта на память о ярком турнире, который состоялся в Смоленске в честь юбилея Юрия Гагарина.

«Перезагрузка» главного аграрного вуза региона



С врио ректора Смоленской сельскохозяйственной академии Юлией Евстафьевой обсудили дальнейшее развития вуза.

Высшая школа должна быть максимально встроена в экономику региона, считает губернатор. Соответственно, СГСХА должна стать научным локомотивом смоленского сельского хозяйства. Академия совместно с Правительством области будет работать над 3 стратегическими направлениями развития: семеноводство и селекция в растениеводстве, ветеринарные биотехнологии и популяционная генетика, производство и переработка продукции. Вокруг них будет организована образовательная, исследовательская и технологическая деятельность студентов, аспирантов, ученых, преподавателей и отраслевых партнёров вуза.

«Задачи по развитию СГСХА и совместной работе во благо АПК в области довольно амбициозны, но, уверен, мы справимся и Академия станет мощным локомотивом отрасли в регионе», — отметил Василий Анохин.

В частности, в рамках всех направлений планируется создать в 2026-2027 гг. новые лаборатории: генетики в льноводстве, ветеринарной безопасности, эмбриологии, зоотехники и кормопроизводства. Исследовательские центры будут работать над получением качественных семенных материалов для агрокультур, реализацией программ по восстановлению и сохранению специализированных пород скота, разработкой препаратов для борьбы с инфекциями КРС, решениями по повышению урожайности, качества животноводческого сырья и сельскохозяйственной продукции.

Помимо научно-технологического участия в развитии АПК региона, СГСХА активно включится в подготовку кадров для отрасли на разных уровнях. Со следующего года начнется реализация федпроекта «Кадры в АПК», также увеличится количество школ с агротехническим профилем, в которых будут созданы новые агроклассы.«Это позволит увлечь сельским хозяйством тысячи школьников по всей области, которые в будущем станут студентами Академии, профильных колледжей и техникумов. Также вместе со смоленскими аграрными предприятиями продолжим увеличивать целевой набор в вуз».

Молодежь нужна агропромышленному комплексу



Василий Анохин принял участие в региональном форуме «Агрообразование – инвестиции в будущее». В дискуссии приняли участие молодые аграрии, студенты и преподаватели Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, эксперты из Беларуси.

Губернатор рассказал участникам мероприятия о дальнейшем расширении поддержки молодых специалистов на селе, включая и занятых в АПК. Так, с этого года увеличили единовременную выплату для них до 300 тысяч рублей. Также доступны ежемесячные доплаты от 5 до 3 тысяч рублей в первые 3 года работы, а также компенсация первоначального взноса по ипотеке в размере до 1 млн рублей. «Планируем активнее участвовать в реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», чтобы построить больше жилья для работников предприятий и учреждений в сельской местности».

Также во время форума в честь 50-летия СГСХА – главного аграрного вуза региона – губернатор вручил ученым и преподавателям Академии областные награды.

«Призываю молодых смолян идти в агропромышленный комплекс. Отрасль сегодня динамично развивается и Правительство области сделает всё, чтобы вы смогли успешно реализовать себя».

Педагогическая слава земли Смоленской



В областном центре состоялась первая церемония награждения почётным знаком «Педагогическая слава земли Смоленской».Его удостоены 10 учителей, имеющих педагогический стаж не менее 40-ка лет. Василий Анохин также вручил каждому награждённому сертификат на 50 тысяч рублей.

«Выражаю искреннюю благодарность всем нашим учителям за многолетний и кропотливый труд на благо региона. Благодаря вам, Смоленская земля богата уникальными людьми».

Во время встречи с педагогами губернатор попросил их поделиться ценным опытом с молодыми коллегами на местах и обратить особое внимание на детей, чьи отцы находятся в зоне проведения СВО – это особенно важно для обеспечения дополнительной психологической поддержки и внимательного отношения к их нуждам и переживаниям.

85 лет на службе у искусства



Региональное отделение Союза художников России отмечает 85-летие создания. На выставке в честь этого события Василий Анохин поздравил юбиляров и вручил областные награды.

За плечами организации – богатая история и славная творческая биография нескольких поколений удивительно талантливых художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Их искусными руками создано много замечательных и самобытных произведений, являющихся достоянием отечественной культуры.

«Очень значима и ответственна просветительская и гуманитарная миссия Смоленского союза художников – это участие в общественной жизни региона, активное продвижение идей патриотизма, гордости за свою малую родину и земляков, развитие художественных способностей, воспитание эстетического вкуса и приобщение к миру прекрасного юных смолян через организацию и проведение выставок, пленэров, мастер-классов», — отметил Василий Анохин.

Правительство области продолжит поддерживать работу союза. В этом году завершится масштабный ремонт Дома художников, который станет подарком к юбилею организации. На его обновление направлено более 25 млн рублей.

Поздравляем ребят!

Василий Анохин поздравил молодых футболистов с успешным дебютом на первенстве Союза Федерации футбола «Центр». Вместе с президентом Союза Эдуардом Малым он вручили ребятам долгожданный кубок и бронзовые медали.

В турнире принимали участие 19 команд из городов по всей России. Дебютанты из команды «Университет спорта» завоевали бронзу на прошедших соревнованиях, отстав от второго места всего на 1 очко. За нашу команду выступали исключительно воспитанники смоленских спортшкол – ЦСКА, СШОР-5 и студенты Смоленского государственного университета спорта.

«Поклонники смоленского футбола знают, что наш регион достигал в нём высочайших результатов. Игры легендарных клубов «Искра» и «Кристалл» собирали всех любителей спорта, а шум болельщиков на них был слышим по всему городу. Смоляне становились чемпионами РСФСР, добивались права играть в полуфинале розыгрыша Кубка Советского Союза, и благодаря своему неуступчивому характеру побеждали таких грандов, как московские «Спартак» и «Локомотив», минское и тбилисское «Динамо». Наша задача сегодня – создать условия и возможности для новых побед».

В текущем году обновятся 6 стадионов в области. Сейчас идет работа над тем, чтобы два из них соответствовали требованиям Российского футбольного союза. Это позволит Смоленску принимать домашние матчи в рамках многих официальных соревнований.

«Благодарю руководство команды, тренерский состав и наших футболистов за труд и любовь к своему делу! Все вы – большие молодцы!»

Кира Васильева