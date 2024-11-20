Операция «Должник»

МО МВД России «Сафоновский» сообщает, что в период с 19 по 27 ноября 2024 года на территории Сафоновского и Холм-Жирковского районов проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Уважаемые граждане, МО МВД России «Сафоновский» настоятельно рекомендует оплачивать административные штрафы своевременно!!! «Ответственность граждан за неуплату наложенных административных штрафов» МО МВД России «Сафоновский» информирует граждан, что с декабря 2003 года введен в действие состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях.

Данное административное правонарушение посягает на общественный порядок, необходимость соблюдения и охраны которого вытекает из обязанности граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации.

Субъектом правонарушения является лицо (как физическое, так и юридическое), подвергнутое административному наказанию в виде штрафа.

Объективная сторона правонарушения выражается в неуплате административного штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, то есть в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 указанного Кодекса.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный указанным Кодексом, наступает административная ответственность по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Привлечение к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ не освобождает от уплаты ранее наложенного штрафа.

МО МВД России «Сафоновский» напоминает гражданам, подвергнутым административному наказанию в виде штрафа, о необходимости в срочном порядке оплатить задолженность. Квитанции об оплате предоставить по адресу: г. Сафоново, ул. Привокзальная, д. 24, каб. №5 МО МВД России «Сафоновский».

Получатель: УФК по Смоленской области (МО МВД России

«Сафоновский»,______л/с______04631436070),______Расчетный______счет:

40101810545250000005. БИК 046614001. Банк получателя: Отделение Смоленск. ИНН: 6726003683. КПП: 672601001. ОКТМО: 66641101