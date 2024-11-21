Смоленская область присоединилась к Неделе борьбы с антимикробной резистентностью





Антимикробная резистентность – глобальная проблема и угроза для населения. Все дело в том, что устойчивость к антибиотикам – одна из ведущих причин смертности в мире, каждый год из-за антибиотикорезистентности умирает больше людей, чем от ВИЧ или малярии, и тенденции по ее уменьшению не прослеживается.

Одним из путей ее решения является контроль в области оборота антибиотиков и снижения их нерационального использования. Уже второй раз подряд Правительство России утвердило план мероприятий на 2025-2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России. В него вошло 20 мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории России.

Эффективный способ предотвращения распространения антибактериальной резистентности – динамический мониторинг устойчивости возбудителей различных инфекций к антибиотикам. В Смоленске на базе Научно-исследовательского института антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России регулярно проводятся подобные эпидемиологические исследования. Для решения этих задач в институте создан AntiMicrobialResistanceCloud (AMRcloud) — онлайн-платформа для анализа и обмена данными антибиотикорезистентности.

Антибиотики – жизненно необходимые препараты, но приниматься они должны строго по показаниям и только в случае установленных бактериальных инфекций. Не занимайтесь самолечением без консультации специалиста. При возникновении любого заболевания в первую очередь обратитесь за помощью к профильному врачу!