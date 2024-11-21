﻿Росатом и ФМБА России инвестировали 400 млн рублей в здравоохранение города присутствия Смоленской АЭС





В системе здравоохранения Десногорска произошли масштабные изменения: в штат МСЧ-135 приняты 19 молодых специалистов, модернизированы 5 объектов, с нуля создан центр промышленной медицины, введены в эксплуатацию 26 единиц нового оборудования, закуплена эргономичная мебель. Все это результаты совместного проекта госкорпорации «Росатом» и Федерального медико-биологического агентства по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи, формированию экосистемы для врачей и пациентов в городах присутствия предприятий атомной отрасли. Общий бюджет за три года составил порядка 400 млн рублей.

Десногорск стал первым среди городов концерна «Росэнергоатом», где в 2022 году началось практическое воплощение в жизнь ключевых задач проекта – ориентир на потребности пациентов, оказание услуг без задержек и очередей, равномерность загрузки персонала, рациональная логистика, эргономика в кабинетах и зонах ожидания. Команда МСЧ-135 работает в сотрудничестве со специалистами Смоленской АЭС. Они помогают овладеть методологией производственной системы Росатома, суть которой – непрерывные улучшения.

«Первое, с чего мы начали, — это создание центра промышленной медицины. Цель, которую ставили, — развести поток пациентов, которые проходят медицинские осмотры, и поток пациентов с хроническими соматическими заболеваниями, – рассказала заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаний. – Профцентр обслуживает более 9 тысяч человек в год. Медосмотры – по графику и спискам. Организовано комфортное ожидание приема. Работают терапевты и 9 узких специалистов. Можно сделать флюорографию, УЗИ, электрокардиограмму, маммографию, аудиометрию, проверить функции внешнего дыхания, сдать анализ крови. Раньше пациентам приходилось посещать разные корпуса, что занимало много времени. Сегодня все услуги доступны в одном месте, что значительно экономит время и силы людей».

Кроме того, модернизированы детская поликлиника и первый этаж взрослой поликлиники, где созданы открытая регистратура, понятная навигация, экран с электронным расписанием врачей, светлые кабинеты с новым оборудованием и мебелью, условия для маломобильных граждан. Создана инфраструктура для диагностики и лечения взрослых и маленьких пациентов с признаками ОРВИ, они полностью изолированы от здоровых людей.

«Я пришел в поликлинику спустя довольно долгое время, и тут все классно поменялось, все обустроили хорошо. Считаю правильным, что не только интерьер обновляли, создавая пространство с современным дизайном, но и полностью изменили его функционал, больше ориентировали на человека. Раньше в очереди ждали долго, по часу и дольше, а сейчас все буквально за пару минут. Даже самому не верится», – говорит житель Десногорска Дмитрий Вишневский.

По словам Лидии Штаний, прежде чем начать реконструкцию детской поликлиники, учли пожелания врачей, родителей. Переоборудование было направлено на создание максимально комфортных и безопасных условий. Особую атмосферу уюта создали коллективы дизайнерского бюро «Смоленской АЭС-Сервис» и художественной школы Десногорска, расписавших стены яркими рисунками. Получилось полностью преобразить детскую поликлинику, сделать ее жизнерадостной.

«Я был с мамой у врача-стоматолога. Мне осмотрели зубик. Поликлиника стала очень красивой. Здесь красивые рисунки и интересные игры, удобные диванчики, мне здесь нравится. Появились всякие медведи и гуси. Раньше таких узоров не было. У меня хорошее настроение», – говорит маленький пациент Миша Алешин.

В МСЧ-135 с повышенным вниманием относятся к привлечению новых кадров. Для молодых специалистов предусмотрены меры социальной поддержки и помощь в решении жилищного вопроса. За три года коллектив пополнили 19 молодых врачей, среди них – супруги Екатерина и Дмитрий Климовы.

«Я окончила ординатуру по специальности «офтальмология» в Научном центре глазных болезней в Москве, мой супруг окончил ординатуру по специальности «неврология» в Смоленском государственном медицинском университете, после чего мы сразу вернулись сюда – место, где мы проходили практику во время обучения в институте по «Лечебному делу». Нас здесь привлекли меры поддержки, очень отзывчивое руководство, которое нам выделило жилье в новостройке, также помогает нам развиваться, отправляет на курсы повышения квалификации, переподготовку. Ни дня не пожалели, что сюда вернулись. Очень дружный и отзывчивый коллектив, всегда можно обратиться за помощью. Город очень нравится, молодой, развивающийся, есть куда стремиться», — говорит офтальмолог Екатерина Климова.

В рамках дальнейшего развития здравоохранения новый дом обретет отделение профпатологии, оно переедет на второй этаж центра промышленной медицины, где сейчас завершается ремонт. Также разрабатываются проекты по открытию центра семейного и репродуктивного здоровья и центра когнитивного и психологического здоровья. Активно внедряются цифровые технологии, включая создание цифровых здравпунктов.

«И врачи, и пациенты благодарны ФМБА России и госкорпорации «Росатом» за реализацию совместного проекта, в результате которого наше лечебное учреждение становится более привлекательным, современным и приветливым, уверенно движется вперед, создавая эталонную модель укрепления здоровья людей», — говорит Лидия Штаний.

Справка:

Повышение уровня здравоохранения и доступности современной медицинской техники – один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Правительство и профильные ведомства работают над плановым обновлением мощностей отечественного здравоохранения, обеспечением полного суверенитета нашей страны в этой области. Как партнер государства в деле увеличения продолжительности и повышения качества жизни населения страны Росатом и его предприятия участвуют в программах поддержки здравоохранения, оснащая медучреждения новым оборудованием, наращивая выпуск широкой линейки медицинского оборудования, радиофармпрепаратов, создавая полностью импортонезависимую систему оказания медицинской помощи гражданам России при диагностике и лечении заболеваний. Все это способствует комплексному развитию системы здравоохранения в Российской Федерации.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС